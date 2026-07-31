Ante irregularidades, UNAM aplicará examen de control presencial a los aspirantes seleccionados

EXPANSIÓN

Ante las irregularidades presentada en el examen de selección, la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) decidió aplicar un examen de control presencial a los aspirantes que fueron aceptados este año para ingresar a una licenciatura. La casa de estudios aplicará esta medida para verificar los resultados obtenidos por los estudiantes, tras las quejas por presunto fraude, trampas e irregularidades registradas en el proceso de selección 2026.

Este año, la institución aplicó por primera vez el examen de admisión 100% en línea, a través de una plataforma con Inteligencia Artificial (IA) que filmaba a los jóvenes mientras resolvían las preguntas. Sin embargo, algunos aspirantes señalaron que la aplicación operó con fallas: mientras no fue capaz de detectar a quienes aseguran que hicieron trampa usando IA para contestar el examen, a otros les canceló la prueba por “exceso de ruido”, problemas técnicos, apagones o por el supuesto uso de otro dispositivo electrónico.

La UNAM canceló el examen al 2% de los casi 159,000 aspirantes que lo presentaron, debido a supuestas prácticas contrarias a la legislación universitaria. Sin embargo, cuando publicó los resultados, varios de los aspirantes aceptados confesaron en redes sociales que habían hecho trampa, contestado con ayuda de la IA, o con respuestas filtradas en grupos de WhatsApp y Facebook.

No fueron detectados por la plataforma de la UNAM. Ante estas quejas, la UNAM aceptó revisar los exámenes cancelados de los aspirantes que así lo solicitaron hasta el 31 de julio. Además, un grupo de aspirantes protestó el 27 de julio en Ciudad Universitaria para exigir transparencia y el regreso a los exámenes presenciales.