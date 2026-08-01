Falleció en accidente el hermano del presidente municipal de Tlaxco

Vecinos acusan pésimo estado de los caminos

Abelardo Domínguez

Cuaxtla-Tlaxco, Pue. – La falta de atención a los caminos dañados desde las lluvias del 10 de octubre del año pasado tuvo consecuencias fatales este viernes: Perdió la vida Alfredo Nery Lecona, hermano del presidente municipal de Tlaxco, Juan Nery Lecona.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas, en el tramo hacia la localidad de Cuaxtla.

Alfredo Nery Lecona se sumaba a un grupo de personas que intentaban rescatar una camioneta atascada en el lodo y piedras que obstruyen la vía, cuando la cuerda utilizada para remolcar la unidad se reventó, provocó el accidente mortal.

Hasta el momento, diversas figuras políticas y conocidos han expresado sus condolencias a la familia Nery Lecona a través de redes sociales.

El deterioro de esta vía rebasa totalmente la capacidad financiera del ayuntamiento.