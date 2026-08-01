Emmanuel Chiang fue el eliminado de “MasterChef 24/7” el pasado domingo 26 de julio

Los retos de la Gala fueron muy al estilo Box, por lo que Rafael Ayala, reconocido experto en dicho deporte, fue el cronista de las contiendas.

Por Mino D’Blanc

El domingo 26 de julio se transmitió una gala más de “MasterChef 24/7”, el reality show culinario de Televisión Azteca.

Los competidores por obtener el triunfo absoluto en lo que es conocida como “La Cocina más Famosa de México” se jugaron el título por la filipina para ser uno de los 12 mejores chefs de esta edición 2026. Y como si fuera en un ring, la narrativa estuvo a cargo de Rafael Ayala quien hay que recordar que es experto en box.

Los chefs Zahie Tellez, Adrián Herrera y Poncho Cadena fueron los jueces del “cartel gastronómico” en el que aplicaron a sus pupilos con los platillos con los que deberían participar. Fue el mismo reto para todos, ya que cada pareja debía usar los mismos ingredientes.

-Primera pelea de la noche:

Fue la que protagonizaron Luis contra Antrax. Consistió en un entrecote de res con chimichurri y papas. Como en el box y con tarjetas divididas, el ganador de la filipina fue el orizabeño Antrax.

-Segunda pelea:

Dicho reto fue del amor a la rivalidad, el de la batalla de los sentimientos, de la pasión al odio con Lancer quien presume ser el señor de la oscuridad y Michelle, la modelo que argumenta ser perfecta. En el ring lucharon entre el odio y la pasión, por un cordero con espejo de yogurt griego. Tras un knockout fulminante, Lancer ganó la filipina y su ex tuvo que bajar de las cuerdas.

-Tercera pelea:

Rafa Ayala puso la sazón en cada una de las contiendas y dio pie a un duelo entre hermanos de corazón a cargo de Jazmín y Emmanuel. Ambos debían preparar un Lingood con hinojo. Saltaron chispas en la cocina, los rounds de 20 minutos fueron más que emocionantes. La victoria fue muy fácil para Jazmín, ya que el pescado de su contrincante tenía tantas espinas que fue descalificado.

-Cuarta pelea:

Se enfrentaron Leslie Gallardo y Esmeralda Ugalde, quienes en su 24/7 dieron mucho de qué hablar, entre romances, disgustos y peleas de divas contra las guapas del barrio, por lo que tuvieron tela para cortar y “ventanear”.

-Pelea estelar de la Gala:

Claudia Lizaldi y Rafa Ayala anunciaron la contienda estelar. Fue entre Carmen e Ixdit y fue un verdadero “agarrón” entre auténticas pugilistas. Con un gancho al hígado, ajos, cebollas y un Solomillo de cerdo que les daría la victoria, la chef que se llevó la filipina fue Carmen, quien se sumó a los 12 mejores de “MasterChef 24/7”.

Claudia Lizaldi agradeció la participación de Rafa Ayala, quien como se menciona al comienzo de esta nota, le dio un toque del box a la cocina.

-Reto de Eliminación:

Emmanuel, Luis, Ixdit y Michelle tuvieron que enfrentarse en dicha contienda, la cual, para su fortuna, los chefs les dieron un plato libre con la única condición que fuera gourmet, con toda la experiencia que han adquirido con sus clases culinarias.

Ixdit con 5 minutos de ventaja que le otorgó el público, presentó un pollo al vino en honor al padre del chef Poncho Cadena; Emmanuel optó por un chuletón de cerdo en salsa de blueberrys; Michelle cocinó Ñoquis con una textura de salmón y Luis un Robalo por demás clásico.

-Chef eliminado:

Para tristeza de los chefs, sobre todo de Poncho Cadena quien no pudo contener el llanto, al igual que Claudia Lizaldi y tras una deliberación compleja, Emmanuel Chiang, oriundo del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, fue el eliminado de la noche.