México obtiene histórico oro en lucha libre y supera barrera de 200 medallas en JCC

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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El luchador Román Bravo rompió con la hegemonía cubana de casi medio siglo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) al obtener este viernes la medalla de oro en la división de -57 kilogramos modalidad libre en Santo Domingo 2026.

Bravo Young, quien compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024, se coronó después de sumar cinco combates ganados en el torneo, incluida la final ante el puertorriqueño Darian Cruz por superioridad técnica.

El metal dorado representó la primera ocasión en que un gladiador mexicano regresa a la cima de un podio centrocaribeño en 16 años tras la victoria de Ángel Escobar en el estilo grecorromano en Mayagüez 2010 —justa sin participación cubana—, sin embargo, este logro en lucha libre de la justa regional no ocurría desde que Jorge Frías lo consiguiera en el marco de la edición de Medellín 1978, cuando se coronó en la división de -48 kilogramos.

Las luchas asociadas han representado una de las disciplinas deportivas con mayor dominio para el deporte cubano a su paso por los JCC, no obstante, su rendimiento ha ido a la baja producto de la crisis económica y humanitaria que azota a la isla.

En más resultados de este viernes, Osmar Olvera sumó su segundo título en República Dominicana y junto a Juan Manuel Celaya conquistó la prueba de 3 metros sincronizados, en una jornada en la que la delegación mexicana sumó ocho oros y superó la barrera de las 200 preseas totales en el medallero.

La debutante Rut Páez también sumó su segundo título al triunfar en la prueba de trampolín de 1 metro femenil para mantener a México con paso perfecto en los saltos ornamentales al obtener los cinco oros disputados hasta el momento.

Asimismo, la nadadora Celia Pulido obtuvo su tercer metal dorado en pruebas individuales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en esta ocasión, en la prueba de 100 metros estilo dorso, en la que hizo el 1-2 con Miranda Grana, para que minutos más tarde, regresara a lo más alto del podio como parte del relevo 4×100 mixto estilo libre, junto a Jorge Iga, Andrés Dupont y Susana Hernández, con 3:30.87 minutos, récord de la justa.

Por su parte, la experimentada Byanca Rodríguez también hizo sonar el himno nacional en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte con el título en los 200 metros pecho y completar el triplete del estilo gracias a los triunfos previos en 50 y 100 metros, en tanto que Marcus Reyes también ganó en 100 metros dorso varonil.

En tenis, el equipo femenil integrado por Ana Sofía Sánchez, Julia García, Midori Castillo e Ingrid Millán se coronó en la prueba por naciones de la rama femenil, tras imponerse en la final 2-0 a Colombia.

Después de siete jornadas con repartición de preseas en Santo Domingo 2026, México se mantiene en la cima del medallero con 88 oros, 64 platas, 49 bronces y 201 totales, seguido de Colombia con 50 metales dorados, 56 argentas y 32 de tercer lugar, mientras que Cuba ocupa el tercer sitio, con 19, 19 y 28, respectivamente.