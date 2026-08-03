Motociclista murió en Zaragoza

Desde Puebla

Un joven de 19 años de edad murió la mañana de este lunes en un trágico accidente sobre la carretera Zacapoaxtla–Acuaco, a la altura de la comunidad de San José Buenavista, a unos metros del motel Monarca, en Zaragoza.

La víctima iba en una motocicleta Italika 250Z con dirección a Zaragoza y, de acuerdo con los primeros reportes, presuntamente intentó rebasar a exceso de velocidad.

En ese momento, un automóvil Mazda rumbo a Zacapoaxtla se encontró con la motocicleta, sin que el conductor tuviera tiempo de evitar el impacto.