Participa diputado Pável Gaspar en faena comunitaria en Izúcar de Matamoros

– El legislador se unió a esta jornada de limpieza, pintura y reforestación para mejorar los espacios públicos y fortalecer la participación comunitaria

Desde Puebla

Con el propósito de fortalecer el tejido social y fomentar la participación ciudadana en el cuidado y mejoramiento de los espacios públicos, el diputado Pável Gaspar Ramírez participó, junto con habitantes de la región y autoridades municipales, en una faena comunitaria realizada en Izúcar de Matamoros.

Durante la jornada, el legislador destacó la importancia de impulsar acciones colectivas que promuevan la corresponsabilidad entre la sociedad y el gobierno para dignificar los espacios comunes y fortalecer la convivencia comunitaria.

Pável Gaspar señaló que fue invitado por el presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Eliseo Morales Rosales, a participar en esta actividad, que consistió en labores de pintura, limpieza y reforestación del camellón de la Carretera Panamericana, en el tramo que comunica Izúcar de Matamoros con Acatlán de Osorio y el estado de Oaxaca.

El diputado reiteró su disposición para seguir colaborando con los municipios de la Mixteca poblana en iniciativas que promuevan la participación ciudadana, fortalezcan el tejido social y protejan el entorno mediante acciones que contribuyan al bienestar de las comunidades.

Por su parte, el presidente municipal agradeció la presencia y el respaldo del legislador local. Asimismo, resaltó que este tipo de actividades retoman el trabajo comunitario impulsado por el Ejecutivo estatal.

Informó que, como parte de la jornada, se plantaron más de 300 bugambilias y se pintaron las guarniciones del camellón de la carretera. Además, anunció nuevas faenas comunitarias en distintas colonias del municipio para continuar con las labores de limpieza, reforestación y mejoramiento urbano.