Alejandro Armenta refrenda respaldo a Claudia Sheinbaum y llama a fortalecer la seguridad municipal

Jorge Barrientos

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, refrendó su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar los avances alcanzados durante los dos años transcurridos desde su triunfo electoral y reiteró el compromiso de su administración para trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal en favor del desarrollo del estado.

El mandatario estatal señaló que Puebla mantiene una estrecha colaboración con la Federación para impulsar proyectos estratégicos en materia de infraestructura, bienestar social, desarrollo económico y seguridad pública, acciones que, afirmó, forman parte de la consolidación del proyecto de transformación que encabeza la presidenta de la República.

Armenta Mier aseguró que el país vive una etapa de cambios importantes bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, por lo que reiteró que su gobierno continuará respaldando las políticas públicas orientadas a reducir las desigualdades, fortalecer la economía y mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

En otro tema, el gobernador se refirió al caso de linchamiento registrado en el municipio de Tlachichuca, donde subrayó que la Fiscalía General del Estado lleva a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Destacó que ninguna persona puede asumir funciones que corresponden a las autoridades ni hacerse justicia por propia mano, por lo que insistió en la necesidad de actuar siempre dentro del marco legal.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades municipales para reforzar las estrategias de prevención del delito y fortalecer la coordinación con las corporaciones estatales y federales, con el objetivo de evitar hechos de violencia que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía.

El titular del Ejecutivo estatal sostuvo que la seguridad es una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno, por lo que exhortó a las y los alcaldes a asumir plenamente sus atribuciones y trabajar de manera permanente en la construcción de entornos seguros para la población.

Finalmente, Alejandro Armenta reiteró que su administración mantendrá una política de colaboración institucional con la federación y los municipios para atender los principales retos de Puebla, especialmente en materia de seguridad, desarrollo económico y bienestar social.