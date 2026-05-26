Alejandro Armenta: Apoyo silencioso, verdadero y respetuoso a los hijos de la pareja Tello, asesinada en Tlaxcala (mejor conocido como el caso del Instituto Oriente)

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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En febrero pasado, la sociedad poblana se estremeció con el que se conoció como “caso Instituto Oriente”. Una pareja, Karina de los Ángeles Ruiz y Agustín Tello Olmedo, desapareció y la escuela de sus hijos y por la que se identificó y popularizó el asunto exigió encontrarla.

Mientras, la oposición, jerarquía católica y muchos “santones” de la derecha trataron de aprovechar lo sucedido, para despotricar contra la 4T y sus gobiernos, con el tema de la violencia, inseguridad, delincuencia organizada –FENÓMENOS SOCIALES NACIONALES REALES, PERO QUE LLEVAN DÉCADAS Y NO DEBERÍAN SER USADOS CON FINES ELECTOREROS-: Instituto Oriente pide buscar a padres de familia desaparecidos

Lamentablemente, los peores augurios se confirmaron y los padres de familia Tello fueron encontrados asesinados en Tlaxcala. Y, aunque se intentó medrar con el asunto vinculándolo con la delincuencia organizada, en poco tiempo se confirmó que se trató de un CASO PARTICULAR, no vinculado a bandas de narcotraficantes o extorsiones, sino a asuntos de negocios y a un complot en que presuntamente participaron al menos tres personas, que conocían y tenían negocios y/o deudas previas con sus víctimas: Fue un complot: Al menos tres personas habrían participado en el asesinato de los padres del Instituto Oriente

Como era de esperarse, en cuanto se confirmó que la delincuencia organizada e inseguridad NO tenían nada qué ver con el asunto, el caso del “Instituto Oriente” dejó de importar a los “santones” de la derecha, que –sin poder lucrar mediática, social y electoralmente con él- lo dejaron de lado, mientras el gobernador Alejandro Armenta Mier y la fiscal de Puebla, Idamis Betancourt, le dieron seguimiento, como era su obligación hacerlo: El caso de la pareja del Instituto Oriente fue en Tlaxcala, pero se tienen líneas de investigación: FGE

“MIENTRAS YO SEA GOBERNADOR, NADA LAS FALTARÁ A LOS NIÑOS TELLO”

Jerarquía católica, cúpula empresarial, partidos de oposición y demás se olvidaron pronto del caso del Instituto Oriente y no brindaron ni ofrecieron apoyo alguno a las otras víctimas; es decir, a los dos huérfanos menores de edad. El mayor comentó que dejaría de estudiar, para trabajar y sacar a su hermanito adelante, pero Armenta Mier no lo permitió y, contundente, aseguró que “mientras yo sea gobernador, nada les faltará a los niños Tello”.

Incluso, ordenó a sus colaboradores dos cosas: Analizar la forma de garantizar que los hijos de la familia asesinada tengan los recursos, para prepararse y sostenerse hasta que concluyan sus estudios y NO HACER PÚBLICO el acto de humanidad y sensibilidad de él al solidarizarse y ser empáticos –en los hechos- con los muchachos: Fiscalía de Tlaxcala asumió el caso del matrimonio del Instituto Oriente, notificó su similar de Puebla

Armenta Mier ordenó que este apoyo a los niños Tello fuera discreto, porque se negó a tratar de lucrar mediática o electoralmente con la tragedia. Sin embargo, ayer, durante la presentación del libro “Puebla el latido de México”, supe lo ocurrido y decidí publicarlo por varias razones:

a) No soy funcionario estatal, federal o periodista, sino periodista

b) El caso del Instituto Oriente estremeció a la sociedad poblana y mucha gente nos preguntamos qué había pasado con los hijos de la pareja asesinada

c) El caso del Instituto Oriente se convirtió en un asunto PÚBLICO, que necesita conocerse en todas sus aristas

d) Considero que un acto de VERDADERA EMPATÍA, como la mostrada por Armenta Mier en este asunto, merece publicarse y así lo hago.

e) Como periodista y ser humano, me resulta repugnante e indignante que los “santones derechosos” de Puebla hayan intentado lucrar con el tema, pero no sin ¡mover un solo dedo por los niños!.