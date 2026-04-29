Fiscalía de Tlaxcala asumió el caso del matrimonio del Instituto Oriente, notificó su similar de Puebla

Desde Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informa que, en relación con el caso del matrimonio Tello Ruiz, y toda vez que los hechos se suscitaron en el estado de Tlaxcala, corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) asumir la conducción de las investigaciones para su esclarecimiento y resolución.

Respecto a Miriam N. y Alejandro N., ambos se encuentran vinculados a proceso por los delitos de desaparición cometida por particulares y delitos vinculados con la desaparición de personas, dentro de la misma causa penal radicada en el Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, actualmente en etapa de investigación complementaria.

Miriam N. permanece interna en el Centro de Reinserción Social Femenil de Ciudad Serdán, mientras que Alejandro N. se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Huauchinango.

Asimismo, se tiene conocimiento de que en el estado de Tlaxcala conocerá del asunto la Jueza del Juzgado Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial, autoridad competente para las determinaciones que correspondan en dicha entidad.

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene coordinación permanente y colaboración institucional con la FGJE para coadyuvar en las diligencias que resulten necesarias, con el objetivo de asegurar el debido proceso, contribuir al esclarecimiento de los hechos y garantizar el acceso a la justicia.