Puebla redujo significativamente la pobreza: Bienestar

Erika Méndez

El estado de Puebla registra una reducción significativa en los niveles de pobreza, señaló la titular de la secretaría del Bienestar, Laura Artemisa García Chavez.

En conferencia de prensa, explicó que para dimensionar el problema en 2023 el porcentaje de población en pobreza era del 63.40%, mientras que para 2026 se ubica en el 43.40% lo que representa una disminución del 20%.

Aseguró que el avance es importante considerando el crecimiento poblacional del estado y la presión que implica sobre los servicios y programas sociales implementados.

Sumado a ello, cinco de seis carencias han disminuido particularmente en acceso a los servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación de calidad.