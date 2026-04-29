Disminuyó 80 mdp el hoyo financiero de Adán Domínguez: Tesorero de Puebla capital

María Tenahua

El tesorero municipal de Puebla, Héctor González Cobián, informó que, del hoyo financiero que dejó el expresidente Adán Domínguez Sánchez, ya no se pagarán 80 millones, debido a que las empresas no entregaron la documentación solicitada.

En este sentido, dejó claro que estas empresas no pertenecen al rubro de obra pública, sino servicios, como papelería.

Es importante señalar que dos semanas antes de concluir el gobierno de Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, se informó que se dejaba una deuda de más de 400 millones de pesos pendientes a proveedores.