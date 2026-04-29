Disminuyó 80 mdp el hoyo financiero de Adán Domínguez: Tesorero de Puebla capital

María Tenahua
El tesorero municipal de Puebla, Héctor González Cobián, informó que, del hoyo financiero que dejó el expresidente Adán Domínguez Sánchez, ya no se pagarán 80 millones, debido a que las empresas no entregaron la documentación solicitada.
En este sentido, dejó claro que estas empresas no pertenecen al rubro de obra pública, sino servicios, como papelería.
Es importante señalar que dos semanas antes de concluir el gobierno de Eduardo Rivera Pérez y Adán Domínguez Sánchez, se informó que se dejaba una deuda de más de 400 millones de pesos pendientes a proveedores.
You may also like
-
Puebla redujo significativamente la pobreza: Bienestar
-
Fiscalía de Tlaxcala asumió el caso del matrimonio del Instituto Oriente, notificó su similar de Puebla
-
Este año el gobierno estatal pavimentará 20 mil calles; 10 mil en la capital
-
Lo detienen en Atlixco con arma hechiza
-
Ocho de cada 10 niños viajan sin protección adecuada en México