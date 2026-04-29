Con Annie Pardo se realiza en la BUAP 1ra Cátedra Magistral e Interinstitucional “Matilde Montoya”

María Huerta

El edificio Carolino de la BUAP fue sede de la Primera Cátedra Magistral e Interinstitucional “Matilde Montoya”, donde Annie Pardo Cemo, científica mexicana y Rosaura Ruiz Gutiérrez encabezaron el evento.

Durante la inauguración, el gobernador Alejandro Armenta reconoció la labor de la presidenta Claudia Sheinbaum,

Indicó que, con esta cátedra, se comprueba que hoy es tiempo de las mujeres.

Por su parte, la rectora Lilia Cedillo resaltó que Annie Pardo ha sido una digna mujer científica mexicana.