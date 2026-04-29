Impulsan inversión, empleo y capacitación en Texmelucan con jornada del gobierno estatal

_-Acercan servicios laborales y de capacitación a población de la región siete._

_-Se fortalece vinculación entre empresas e instituciones públicas._

Desde Puebla

SAN MARTÍN TEXMELUCAN, Pue. – El gobierno estatal que encabeza Alejandro Armenta Mier fortaleció la atención directa a la población con la Jornada de Atención Ciudadana Por Amor a Puebla en la microrregión siete con cabecera en este municipio, donde además se destacó la próxima inauguración del Centro de Capacitación y Adiestramiento para Operadores y Operadoras de Carga, proyecto estratégico que abrirá en mayo para atender la demanda laboral del sector transporte y formar personal certificado, en coordinación con el ICATEP y organismos empresariales.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que la jornada integró módulos de atención directa con servicios de vinculación laboral, orientación jurídica, capacitación para el trabajo y apoyo a emprendedores, lo que permitió atender a cientos de personas de la región, con énfasis en sectores productivos locales y buscadores de empleo.

El funcionario estatal detalló que esta estrategia responde a la política pública de descentralización de servicios, la cual busca reducir brechas de acceso en municipios y fortalecer la economía regional mediante la capacitación y la inserción laboral. Indicó que la participación del ICATEP permitió ofrecer cursos y certificaciones orientadas a las necesidades del mercado, con impacto directo en la empleabilidad, así como acercar información importante a las y los ciudadanos como la próxima inauguración del Centro de Capacitación y Adiestramiento de Operadores de Carga, que bridará certificaciones internacionales para las y los interesados en trabajar en México, Estados Unidos y Europa.

Asimismo, explicó que la jornada consolidó la coordinación entre autoridades estatales, municipales y organismos empresariales, lo que favoreció la generación de oportunidades para pequeñas y medianas empresas, así como el fortalecimiento de cadenas productivas en la zona. Señaló que estos ejercicios contribuyen a dinamizar la actividad económica y a impulsar el desarrollo con enfoque territorial.

En el evento participaron el presidente municipal de San Martín Texmelucan, Juan Manuel Alonso; las subsecretarias de Industria y Comercio: Mónica Barrientos Sánchez, de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar Santa María; la directora de la Unidad del ICATEP de San Martín Texmelucan, Iris Moreno Roldan; el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de San Martín Texmelucan, Sabas López Rico; la procuradora de la Defensa del Trabajo, Denisse Ramírez Luna; así como representantes del Centro de Conciliación Laboral, quienes respaldaron las acciones de atención ciudadana en la región.