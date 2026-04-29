Shakira se prepara para romper un récord con su concierto en Copacabana

EL INFORMADOR

El concierto se llevará a cabo este sábado 2 de mayo, donde miles de personas se reunirán para disfrutar del show de la cantante colombiana

Un homenaje a las mujeres latinoamericanas da inicio a la cuenta regresiva para el concierto de la cantante colombiana, Shakira, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro.

En una entrevista con el diario O Globo, la también compositora anunció que el espectáculo del 2 de mayo estará dedicado a ellas, destacando su papel fundamental en la sociedad y la economía.

“Las mujeres lideran familias, toman decisiones, crían hijos y mantienen el hogar unido”, afirmó, expresando su profundo aprecio por los millones de familias encabezadas por mujeres solteras en Brasil

¿Qué es Copacabana?

Copacabana es considerada como la playa más famosa del mundo. Ubicada al sur de Río de Janeiro, Brasil, esta playa es uno de los destinos turísticos más emblemáticos, ya que el barrio es conocido gracias a su diversidad arquitectónica y su variedad cultural.

Además, cada año artistas internacionales ofrecen conciertos gratuitos en la playa, reuniendo a miles de personas para disfrutar de la música.

En 2024, con la presentación de Madonna, el proyecto ganó una creciente popularidad, ya que logró una asistencia de más de mil 600 millones de personas, el mayor público de su carrera.

Por su parte, la participación de Lady Gaga en 2025 batió un récord todavía mayor, pues se reunieron más de 2 mil 500 millones de personas, convirtiéndolo también en su concierto con mayor asistencia, además del mayor público en la historia para una artista femenina en solitario.

Shakira busca batir su propio récord

Emocionada ante el concierto, Shakira declaró: “Si el planeta Tierra tuviera un altar, sería la playa de Copacabana. Siempre he soñado con cantar allí; es un lugar mágico”.

El evento gratuito busca batir récords de asistencia. Se espera la presencia de alrededor de 2 millones de personas en la playa, generando un impacto económico estimado de aproximadamente 175 millones de dólares.

Más de diez marcas han vinculado sus nombres al espectáculo, mientras que la televisión y las plataformas digitales garantizarán una amplia cobertura.

El show tendrá lugar en el escenario más grande jamás visto: aproximadamente mil 500 metros cuadrados, con 680 metros cuadrados de pantallas LED, 56 metros de ancho y una pasarela de 25 metros que conduce al público.

Sin embargo, una tragedia se abatió sobre el escenario a pocos días del evento. Un trabajador falleció durante los preparativos. El accidente también ha sido noticia en la prensa internacional, lo que ha vuelto a poner de relieve las condiciones de seguridad en las obras de construcción de espectáculos.