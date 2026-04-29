Tigre vs América, en vivo: dónde ver la Copa Sudamericana 2026

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América de Cali busca dar el golpe en condición de visitante. Los dirigidos por David González visitan territorio argentino para verse las caras con Tigre. Un partido que enfrenta al líder del grupo A y al colero de la zona. De ganar, ‘la mechita’ dará un gran pase en busca de la clasificación.

Horario y dónde ver Tigre vs América de Cali por la jornada 3 de la Copa Sudamericana

El duelo entre Tigre y América de Cali por la Copa Sudamericana 2026 se jugará este jueves 30 de abril a partir de las 19:00 horas de Colombia, es decir, a las 21:00 horas de Argentina y 18:00 de México. Este compromiso se podrá ver por ESPN y Disney+.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Tigre vs América de Cali

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Garay, Ramón Arias, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Bruno Leyes; Jabes Saralegui, Gonzalo Martínez, Santiago López y Ignacio Russo. DT: Sebastián Botero.

América: Jean Fernandes; Marcos Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Tomás Ángel, Yeison Guzmán, Tilman Palacios y Daniel Valencia. DT: David González.

Pronóstico de la Copa Sudamericana: ¿quién es el favorito de Tigre vs América de Cali según la IA?

Si se mira desde modelos predictivos (basados en rendimiento reciente, historial internacional y planteles), el favoritismo suele inclinarse hacia el América de Cali por varios factores: su rendimiento en el campeonato continental siendo y el momento futbolístico de sus contendientes.

Por su parte, Tigre tiene la ventaja de jugar en el Estadio José Dellagiovanna y atraviesa un momento difícil en el torneo local. No ha logrado salir victorioso en sus últimos cinco partidos.

En resumen, América de Cali parte como ligero favorito en el papel, pero no es un cruce definido: es de esos partidos donde el contexto (localía, forma del día) puede cambiarlo todo.