Noel León, mexicano de F2, gana la Sprint en Mónaco

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El mexicano del equipo Campos Racing logró su segundo triunfo del año

El piloto mexicano de la Fórmula 2, Noel León, ganó su segunda carrera corta del año. El regiomontano del equipo Campos Racing se llevó la justa a 30 vueltas en Mónaco.

Noel León construyó su victoria desde la pole en el Principado monegasco. Venía de ganar la Sprint en Canadá, y ahora consigue un segundo triunfo en su primera temporada en la antesala de la Fórmula 1.

El podio lo completaron el polaco Roman Bilinski de DAMS, en la segunda posición y el italiano Gabriel Mini de MP Motorsport, en la tercera. Mini es el líder del campeonato de la F2 y con este triunfo en la Sprint monegasca, Noel León se coloca segundo en el clasificador general.

El otro mexicano, Rafael Villagómez del equipo Van Amersfoort Racing (VAR) terminó en la 16ª posición.

El domingo, Noel León arrancará 7mo. Desde la pole iniciará el brasileño Rafael Camara de Invicta Racing, tercer lugar del torneo.

La siguiente fecha es en Barcelona del 12 al 14 de junio

F2 – Carrera corta Mónaco 2026

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