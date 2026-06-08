Video: Lluvias dejan incomunicadas zonas de Pahuatlán

Abelardo Domínguez

Pahuatlan, Pue. – Ante los constantes deslaves provocados por las fuertes lluvias en la región, la población de Pahuatlán enfrenta afectaciones viales y varias zonas incomunicadas.

De acuerdo a vecinos, el presidente municipal Eduardo Romero Romero ha visitado los tramos dañados, pero únicamente para tomarse fotografías y grabar videos que posteriormente publica en la página oficial del ayuntamiento.

Se indica que, aunque el edil —perteneciente a Morena— acudió acompañado de personal de Obras Públicas al tramo que conecta Paciotla con Xochimilco, hasta el momento no ha realizado acciones efectivas, para rehabilitar la vía.

Poco después de su visita, la carretera volvió a quedar bloqueada por lodo, piedras y escombros, dejó nuevamente sin paso a los habitantes.

“Una vez más se tapa la carretera en el tramo Paciotla-Xochimilco. Aquí en el municipio de Pahuatlán, el presidente municipal solo parece interesado en grabar videos donde aparece él, pero no brinda soluciones reales al problema”, expresaron vecinos.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre un plan de atención o emergencia, para garantizar la seguridad y transitabilidad de la vía afectada.