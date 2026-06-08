No habrá impunidad para funcionarios que solapen el huachicol: Gobernación 

Erika Méndez
El titular de la secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, aseguró que no habrá impunidad para cualquier funcionario cómplice del huachigas.
Tras la explosión de pipas de gas LP en Tepeaca el pasado jueves.
El funcionario estatal indicó que no podía revelar qué ha pasado con las investigaciones, debido a que es un tema de la autoridad federal.
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