Partidos de hoy miércoles 29 de abril

RÉCORD

CHAMPIONS LEAGUE

Aquí te presentamos la cartelera completa para que no pierdas detalle de los encuentros de hoy:

El Riyadh Air Metropolitano se viste de gala para abrir las semifinales de la máxima competición europea. El Atlético de Madrid recibe al Arsenal en un duelo que promete ser una partida de ajedrez táctica. Los dirigidos por Diego Simeone buscan aprovechar la localía para frenar la ofensiva londinense y llevarse una ventaja que les permita soñar con la final.

Partido: Atlético de Madrid vs. Arsenal

Horario: 13:00 (CDMX)

CONCACHAMPIONS

En la región norte, la actividad se traslada a California. El Toluca visita al LAFC en la ida de las semifinales. El conjunto mexicano llega con la motivación a tope tras su paso firme en las rondas previas, pero enfrente tendrá a una de las escuadras más sólidas de la MLS en el BMO Stadium.

Partido: LAFC vs. Toluca

Horario: 20:30 (CDMX)

COPA LIBERTADORES

La Copa Libertadores continúa su fase de grupos con una cartelera que incluye a varios gigantes del continente buscando asegurar su lugar en la siguiente fase.