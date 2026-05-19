México, debajo de Uruguay, Chile, Panamá y República Dominicana entre los países más prósperos de América Latina: HelloSafe

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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El PIB per cápita es el indicador que todo el mundo cita, pero también el más fácil de manipular, como Irlanda lo demuestra a la perfección: Con un PIB per cápita de 150 865 dólares en paridad de poder adquisitivo, el país figura entre las economías más “productivas” del mundo según el FMI.

En la práctica, gran parte de esa cifra pertenece a Apple, Google y Pfizer, no a los hogares irlandeses. La diferencia entre la producción aparente y la renta real de los residentes supera los 70 000 dólares por habitante.

Para superar ese sesgo, HelloSafe “ha construido el HelloSafe Prosperity Index 2026: un ranking de 31 economías avanzadas basado en cinco indicadores oficiales del FMI, el Banco Mundial, el PNUD y la OCDE.

Una sola puntuación sobre 100. Datos verificados fuente por fuente, edición por edición, con paneles regionales para África, América Latina y Asia, el índice cubre en total más de 50 países en el mundo”.

El análisis de HelloSafe permite sacar conclusiones interesantes:

a) 14 de las 20 naciones más ricas del mundo están en Europa, incluyendo las 5 primeras: Noruega, Irlanda, Luxemburgo, Suiza, Islandia. Entre las no europeas se encuentran Singapur (6), Qatar (11), Emiratos Árabes Unidos (13), Estados Unidos (17) y Canadá (18).

b) Con una puntuación de prosperidad de 22,30, España es el puesto 20 en Europa, acusa un nivel de renta todavía rezagado respecto a la media continental y su tasa de pobreza relativa relativamente elevada, pese a contar con infraestructuras y servicios públicos sólidos.

c) Estados Unidos obtuvo el puesto 17 y Canadá el 18, lo que refleja potencia económica real, pero resultados modestos en desigualdad e indicadores sociales.

Este ranking confirma que ser el país más rico del mundo no implica solo la renta o el PIB, sino el cómo esa riqueza se traduce en calidad de vida, cohesión social y desarrollo a largo plazo.

MÉXICO: MEJOR QUE BRASIL, ECUADOR Y PERÚ, PERO PEOR QUE COSTA RICA, ARGENTINA, ETC

Entre las 30 naciones incluidas en el estudio de HelloSafe están 10 de Latinoamérica y México obtuvo el sitio 7, con 45.62 puntos de prosperidad de los 100 posibles. Los más elevados fueron Uruguay (85.87), Chile (85.10) y Panamá (77.19), que obtuvo la mejor calificación en Centroamérica, seguida por Costa Rica (62.95), República Dominicana (53.53).

Comparado con países de otros continentes, sin meter Europa, llama la atención que México sea superado por Seychelles, Mauricio, Argelia, Gabón, Egipto, Libia, Túnez. También es notorio que naciones consideradas fuertes y desarrolladas, como Japón (24.94) e Israel (22.78) hayan obtenido resultados demasiado bajos, aunque esto confirma que, tal vez, tengan productos internos elevados, pero con enorme pobreza en la equidad de la riqueza, mala calidad de vida o poca unidad social.

Al explicar su metodología y objetivos, aclara: “El HelloSafe Prosperity Index fue diseñado para medir la prosperidad real de las naciones. No lo que un país produce, sino lo que sus habitantes viven en el día a día. A diferencia de los rankings basados únicamente en el PIB, nuestro índice integra la calidad de vida, la distribución de la renta y la capacidad de una economía para convertir su riqueza en mejoras concretas del nivel de vida de su población”.

“Cada indicador se pondera según su impacto en la prosperidad a largo plazo. El PIB per cápita en PPA representa el 30 % de la puntuación: es el ancla económica bruta. El RNB per cápita añade el 20 %, capturando lo que los residentes ganan realmente, al margen de los beneficios de las multinacionales registradas en el territorio. Una corrección que lo cambia todo para países como Irlanda o Luxemburgo. El IDH, la desigualdad de ingresos y la pobreza relativa completan el cuadro con el 20 %, el 15 % y el 15 % respectivamente.

Los indicadores usados incluyeron la tasa de pobreza relativa de la OCDE, desigualdad de ingresos (índice de Gini) de OCDE y Banco Mundial, nivel de desarrollo humano (PNUD, Human Development Report 2025), RNB per cápita (método Atlas, Banco Mundial) y PIB per cápita en PPA (FMI, World Economic Outlook, oct. 2025).