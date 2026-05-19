De Puebla a Cannes: Adriana Paz brilla bajo la dirección de Diego Luna

El Confesionario

Por Ray Zubiri

Hay películas que nacen para entretener… y hay otras que llegan para sacudirnos por dentro. Así parece ser Ceniza en la boca, el nuevo proyecto cinematográfico dirigido por Diego Luna, que aterrizó en el prestigioso Festival de Cannes acompañado por una de las actrices mexicanas más poderosas del momento: Adriana Paz con quien ya hemos tenido el gusto de platicar en este espacio en otras ocasiones y que dicho sea de paso es vecina ya que durante algún tiempo vivió en Puebla.

La cinta, basada en la novela homónima de la escritora Brenda Navarro, pone sobre la mesa un tema profundamente humano: la migración, el abandono, la identidad y las heridas familiares que muchas veces se esconden detrás de quienes cruzan fronteras buscando una vida mejor. Y sí, aunque Cannes suele llenarse de glamour, flashes y vestidos espectaculares, esta vez México llegó con una historia incómoda, sensible y dolorosamente real.

Ceniza en la boca tuvo su proyección especial en el Festival de Cine de Cannes el pasado 13 de mayo donde estuvieron el director, coguionista y productor Diego Luna, junto a las protagonistas Anna Diaz y Adriana Paz.

Esta ultima vuelve a demostrar por qué es una de las intérpretes más importantes de su generación. Su presencia en la alfombra roja no es casualidad; es el resultado de años de trabajo constante, personajes intensos y una carrera que ha sabido abrirse camino con talento y autenticidad. Después del reconocimiento internacional que obtuvo por “Emilia Pérez”, verla nuevamente en Cannes representa también el momento brillante que vive el cine mexicano a nivel mundial.

Por su parte, Diego Luna reafirma que su visión como director sigue creciendo. Lejos de las fórmulas fáciles, apuesta por una narrativa íntima que habla sobre los migrantes mexicanos en España, sobre las familias separadas por la necesidad económica y sobre esa eterna sensación de no pertenecer ni aquí ni allá. Y quizá ahí radica la fuerza de esta película: en hacernos sentir cerca de quienes muchas veces permanecen invisibles.

La buena noticia para el público latinoamericano es que Netflix ya confirmó que la película llegará a la plataforma en 2027, después de su recorrido en salas de cine. Una apuesta importante que permitirá que esta historia trascienda festivales y llegue directamente a millones de hogares.

En tiempos donde el cine comercial suele apostar por explosiones y superhéroes, “Ceniza en la boca” nos recuerda que también existen héroes silenciosos: las madres migrantes, los hijos que crecen lejos de casa y quienes sobreviven al desarraigo emocional. Cannes aplaude hoy una historia mexicana que no busca presumir perfección, sino humanidad.

Y eso, créame, también merece ovación de pie.

¡Kaboom! Explorando los misterios de la galaxia.

Hoy les voy a recomendar ampliamente el libro ¡Kaboom! Explorando los misterios del universo, de Trish Luna, Zeus Valtierra, Norberto Espíritu (fundadores de Astrofísicos en Acción) y ademas las ilustraciones de Valentino Lasso. Un material genial para toda la familia que busca acercar la astrofísica a niñas, niños y jóvenes mediante el viaje que realizan tres astrónomos por el cosmos.

Hay libros que entretienen, otros que enseñan y algunos más que consiguen despertar algo que parecía dormido: la capacidad de asombro. Eso ocurre con este libro que nos recuerda que, aunque vivimos atrapados entre el tráfico, las redes sociales y las prisas cotidianas, allá arriba sigue existiendo un universo inmenso, misterioso y absolutamente fascinante.

Cada página es una invitación a mirar el cielo con otros ojos. El libro no solamente aborda temas científicos; también logra acercarnos a preguntas que la humanidad se ha hecho desde siempre: ¿de dónde venimos?, ¿qué hay más allá de las estrellas?, ¿estamos realmente solos? Y lo hace con un lenguaje accesible, dinámico y lleno de referencias que convierten la astronomía en una aventura emocionante, lejos de la frialdad de los datos o las fórmulas complicadas.

En tiempos donde pareciera que todo debe explicarse en videos de pocos segundos, encontrarse con una lectura como esta resulta refrescante. Porque la ciencia también puede emocionar, sorprender y conectar con nuestra parte más humana. Hay algo profundamente poético en descubrir que somos apenas una pequeña chispa dentro de una galaxia gigantesca, y aun así seguimos buscando respuestas.

Quizá por eso ¡Kaboom! Explorando los misterios de la galaxia termina siendo mucho más que un libro sobre el espacio. Es un recordatorio de que la curiosidad sigue siendo una de las mayores virtudes del ser humano. Y en un mundo lleno de ruido, detenerse un momento para contemplar el universo puede convertirse, también, en una forma de encontrarnos a nosotros mismos.

La publicación es de la editorial Santillana bajo el sello Loqueleo y sería un buen regalo para los más chavitos de la casa, ahora que andan tan emocionados con el mundial acerquemos a nuestros niños a estos contenidos, ya que es más fácil ir a la luna, Marte, Júpiter que ganar mundial ¿No creen?

Busquen a los autores en redes sociales como Astrofísicos en acción y descubran todo el contenido que hacen.

La columna de esta semana ha terminado pueden ir en paz.

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