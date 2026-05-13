DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Indignación contra alcalde de Pahuatlán que negó ambulancia a enferma de cáncer en fase terminal y, al mismo tiempo, presuntamente pagó 342 mil pesos por atención médica a un familiar

Sigue en el ojo del huracán el presidente municipal neomorenista de Pahuatlán, Eduardo Romero Romero, primero, por ORDENAR EXPRESAMENTE a la ambulancia de este Pueblo Mágico que no trasladara a su cáncer a una enferma de cáncer terminal, a quien –sin razón alguna- él y su DIF le negaron cualquier tipo de apoyo, pese a que los amigos y familiares de la víctima se lo pidieron.

Por si fuera poco, vecinos de Pahuatlán y otros municipios de la Sierra Norte acusaron que este alcalde –que no mostró el menor empacho en dejar morir sin respaldo alguno a una mujer –habría gastado más de 342 mil pesos a principios de abril pasado, para que el Hospital Español de la Ciudad de México presuntamente atendiera a su mujer y titular del DIF, Griselda Alfaro Rodríguez.

Indignados, decepcionados, ciudadanos pahuatlecos han preguntado en redes sociales si Eduardo Romero Romero sacó esa cantidad surgió del erario público:

No hay ayuda para gente humilde en Pahuatlán, pero ¿las arcas del ayuntamiento están a disposición de la familia del alcalde Eduardo Romero?

Pahuatlán, Pue. – En la administración municipal que encabeza Eduardo Romero Romero, del partido Morena, se ha denunciado una profunda desigualdad en la prestación de servicios y el uso de recursos públicos: mientras personas de escasos recursos ven negado el apoyo básico por parte del ayuntamiento, presuntamente se destinan fondos del erario para atender necesidades de salud de su círculo familiar cercano.

Familiares de una paciente con cáncer terminal expusieron que días atrás solicitaron el servicio de ambulancia a la presidencia municipal, y su petición fue rechazada sin justificación válida. Para los denunciantes, esta negativa refleja indiferencia, falta de sensibilidad y el incumplimiento de la obligación legal y moral que tiene la autoridad de garantizar servicios esenciales a todos los ciudadanos, sin distinción de condición económica o social.

En contraste, este medio cuenta con documentos oficiales —cotizaciones para facturas de la Sociedad de Beneficencia Española, I.A.P., con sede en la Ciudad de México— que registran un gasto por 342 mil 700 pesos de servicios por día. El monto corresponde a servicios de hospitalización, medicamentos y sesiones de quimioterapia en el área de Oncología (sala 19), a nombre de Alfaro Rodríguez Griselda, esposa del alcalde y quien se ha desempeñado como presidenta del Sistema DIF municipal. El trámite fue gestionado a través de la licenciada Amparo García Lorenzo, y los documentos se encuentran resguardados en archivos de la presidencia municipal.

La diferencia de trato resulta evidente para la ciudadanía: “a la gente humilde les niegan los servicios del ayuntamiento, pero para la familia del alcalde ponen a disposición las arcas municipales”, señalan los afectados.

Hasta el momento, quedan sin responder interrogantes clave: no se ha confirmado si la ex titular del DIF cuenta con un diagnóstico de cáncer que justifique dicho tratamiento, ni si los servicios fueron destinados realmente a ella o a otra persona. Tampoco se ha aclarado si la funcionaria solicitó licencia o dejó el cargo temporalmente —ya que se reporta que actualmente la función es ejercida por Mitzayo Millano—, ni cuál es el origen exacto de los recursos utilizados para cubrir este gasto médico.

Las autoridades municipales no han emitido ninguna postura, explicación o documento oficial que aclare estos hechos. Ante la falta de información, persisten las dudas sobre la transparencia de la gestión, el uso correcto del dinero público y el cumplimiento del principio de equidad en la atención sanitaria que debe brindar el municipio a todos sus habitantes.

¡PAHUATLECOS DE PRIMERA Y SEGUNDA, SEGÚN EDUARDO ROMERO ROMERO!

Si algún familiar del edil de Pahuatlán enfrenta un severo problema de salud, es lógico que busque la mejor atención médica posible, principalmente si se tiene los recursos para una buena clínica privada, como el Hospital Español, en Av. Ejército Nacional 613, Polanco. Nada reprochable hay en ello, sobretodo si se toma en cuenta que los servicios públicos de salud del país están colapsados y/o llenos desde el 2018.

Lo que sí es TOTALMENTE REPROBABLE es que – sabiendo el mismo Eduardo Romero Romero el víacrucis para pacientes y familiares que luchan contra el cáncer –le haya negado el respaldo a una enferma en fase terminal, como lo denunciamos en este mismo espacio:“Humanismo mexicano” al estilo Eduardo Romero y su 4T en Pahuatlán

Además, Romero al cuadrado debería aclarar por qué los documentos de dicha hospitalización estarían en la presidencia municipal, cuando –al menos en teoría- se trata de un gasto PRIVADO. Incluso, la existencia de papeles en ese edificio público alimenta las sospechas del origen del dinero.

Urge que alguien les explique, inclusive con manzanitas y naranjitas, a muchos alcaldes del estado que el dinero de los ayuntamientos NO ES SUYO ni de sus familias, negocios o amigos, sino para y del pueblo.