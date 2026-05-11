Alejandro Barroso, el nuevo “monstruo” de Tehuacán

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

A Tehuacán, el segundo municipio más poblado del estado, le urge un buen alcalde, después de los desechos que le han mal gobernado durante décadas, como Pedro Tepole, Felipe Patjane, Artemio Caballero López o, cómo olvidarlos, los sedicentes “monstruos” de la política, Álvaro Alatriste y Ernestina Fernández.

El actual presidente municipal, Alejandro Barroso, no pudo con el “paquete”, como lo demuestran la inseguridad creciente, el grosero aumento de tarifas contra los bolsillos ciudadanos alentado por el ayuntamiento y la brutal incapacidad del edil, para resolver el manejo de la basura: Ejecutaron a tres en junta auxiliar de Tehuacán

A pesar de que el saco de Tehuacán le quedó enorme, Alejandro Barroso ha hecho circular la versión de que buscará reelegirse y que, si no se lo permiten, impulsará a su pareja, Leticia Carreño, para heredarle “el trono”, seguir con el manejo del dinero público (mil 600 millones de pesos este año) y que le cuide sus cuentas.

Esta historia ya la vimos y fue nefasta para los tehuacanenses. Hace muy poco tiempo, el “monstruo” Álvaro Alatriste le dejó el ayuntamiento a su mujer, Ernestina Fernández, quien continuó un desgobierno de escándalos, ineficiencia, acusaciones de corrución y, principalmente, descomposición en todos los ámbitos para el municipio:Se revisarán las cuentas públicas de Ernestina Fernández ex alcaldesa de Tehuacán

ARTURO OSORIO, OLGA ROMERO, ROSARIO OROZCO, ARACELI CELESTINO, ENTRE LOS QUE SÍ PUEDEN SER

Independientemente de los sueños opiáceos de Alejandro Barroso, otros sí podrían y deberían contender por la alcaldía de Tehuacán, como el polémico Arturo Osorio, presidente de la Organización No Gubernamental “Luz a mis Ojitos” y empresario textilero y transportista, que lleva años con trabajo social en la región.

No es un ángel ni un iluminado, pero Arturo Osorio sí es ampliamente conocido en el municipio y toda la zona, cuenta con una estructura real y hace pocos días fue el patrocinador de un encuentro estatal de institutos tecnológicos. “Luz a mis Ojitos” apoya a niños con problemas de salud, a los que otorga traslado, facilita el tratamiento médico e, incluso, da alojamiento, comida y recursos a sus familiares.

Hasta ahora, este personaje no tiene ligas partidistas, empero, su labor social lo pone en contacto diario con centenas de tehuacanenses a los que apoya y que –muchos de ellos- estarían más que dispuestos a respaldarle si se decide a buscar la presidencia municipal. Incluso, podría contender y ganar por la vía independiente: Video: Tehuacán recibirá a miles de estudiantes de los tecnológicos del estado este jueves, anunció Arturo Osorio

Pero no es el único precandidato: Pedro Tepole amenaza con buscar otra vez la alcaldía, a pesar del repudio de los tehuacanenses en 2024, también hay que apuntar en la lista a la diputada local Araceli Celestino, aunque ella y su familia son conocidos en la región como caciques de Coyomeapan, donde fue edila: Pedro Tepole, Irene Olea, Evelio Navarro, Pedro García Núñez, Sergio Sandoval Paniagua, entre los presidentes apaleados por sus gobernados

LAS ANDANZAS DE LA VIUDA ALEGRE

Marco Balseca Romero , Omar Pérez López, Olga Romero Garci Crespo y hasta la legisladora federal Rosario Orozco Caballero suenan como posibles aspirantes. En 2011, Balseca Romero tomó protesta como secretario adjunto a la presidencia del PRI estatal, cuando el marinista Juan Carlos Lastiri Quiróz encabezaba el partido, aunque luego brincó a la 4T como presunto delegado en Chiapas del desconocido . Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), que pasó con más pena que gloria en el obradorato.

Doña Rosario Orozco presenta una situación interesante. Se dice que ella misma podría contender por la presidencia de Tehuacán, aunque también se maneja que apoyaría a Olga Romero y/o a Alfredo Chávez Olivier, que sí se ha autopromovido en redes y medios de comunicación desde hace varios meses: Primeras encuestas en Tehuacán: Barroso pierde en intención del voto y le gana el empresario Alfredo Chávez

El problema con doña Rosario y sus presuntos protegidos es su origen, porque la administración de Luis Miguel Barbosa generó decenas, centenas de damnificados, perseguidos políticos, gente presa con procesos penales hechizos y hasta el escándalo multimillonario con el banco Accendo:“En Puebla no hay persecución”: Secretario de Anticorrupción, tras sentencia por fraude del Banco Accendo

Así que la marca barbosista puede restar muchas simpatías a la diputada federal y sus allegados, aunque desde hace décadas se sabe que Tehuacán se cuece aparte y que ahí ¡todo puede pasar!, como lo demostró el que varios perfectos inútiles y desconocidos –Felipe Patjane, Pedro Tepole, Alejandro Barroso- hayan sido sus alcaldes: Alejandro Barroso: Gobierno fallido en Tehuacán