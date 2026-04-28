Tehuacán recibirá a miles de estudiantes de los tecnológicos del estado este jueves, anunció Arturo Osorio

Presidente de la ONG “Luz a Mis Ojitos” detalló que Tehuacán será sede del concurso estatal de los institutos tecnológicos

Desde Puebla

La ONG Luz a mis Ojitos alista un importante evento cultural, educativo y social, que reunirá a cerca de 2 mil personas este jueves en Tehuacán, con el objetivo de fortalecer la unión comunitaria y continuar con su labor de apoyo a niños con enfermedades graves.

Durante una entrevista en el podcast Punto de Quiebre, Arturo Osorio, presidente de la organización, detalló que esta actividad congregará a estudiantes de instituciones tecnológicas de todo el estado de Puebla, quienes participarán en concursos estatales internos en distintas disciplinas.

Entre las actividades programadas destacan competencias de oratoria, declamación, baile mestizo, danza autóctona, música vocal e instrumental, baile de salón, artes visuales y proyectos productivos, lo que convierte al evento en una plataforma integral para el desarrollo cultural y académico de los jóvenes.

El evento se llevará a cabo en el auditorio L. de la Tamayo, en Tehuacán, donde también se realizará el corte de listón inaugural y se espera la presencia de Michelle Talavera, directora de Convenciones y Parques en Puebla, así como de representantes sociales como Lulú Gallardo, presidenta de la asociación civil “Unión y Fuerza Guerrera de Tehuacán”.

Osorio subrayó que este encuentro no solo tiene un enfoque cultural, sino también social, ya que busca fortalecer el tejido comunitario y generar conciencia sobre la importancia de la colaboración ciudadana. “La finalidad es sumarnos como sociedad, apoyarnos entre todos y demostrar que cuando trabajamos en conjunto podemos lograr grandes cosas”, afirmó.

La ONG Luz a mis Ojitos nació hace una década a partir de una experiencia personal de su fundador, luego de que su hija fuera diagnosticada con retinoblastoma bilateral, un tipo de cáncer ocular. A partir de ese momento, la organización se ha dedicado a canalizar y apoyar a niños con enfermedades catastróficas, principalmente en el ámbito pediátrico.

Actualmente, la asociación ha brindado ayuda a alrededor de 100 menores de diferentes estados del país, cubriendo gastos de transporte, atención médica, hospedaje y alimentación para ellos y sus familias. Muchos de estos pacientes son atendidos en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México, donde la organización también facilita alojamiento para los familiares.

El dirigente destacó que uno de los principales retos en el sector salud es la falta de medicamentos y la saturación hospitalaria, lo que obliga a muchas familias a buscar apoyo externo. En este contexto, la labor de la organización se vuelve fundamental para quienes no cuentan con los recursos necesarios. Además del ámbito médico, la ONG también impulsa actividades deportivas y sociales en Tehuacán, beneficiando a miles de niños y jóvenes mediante la entrega de uniformes, equipo deportivo y la organización de torneos que generan incluso derrama económica para la región.

Como parte de sus próximos proyectos, Osorio adelantó que están cerca de concretar la adquisición de una ambulancia comunitaria, la cual permitirá atender emergencias sin los trámites burocráticos que actualmente dificultan el acceso a este servicio en varios municipios.

Finalmente, reiteró la invitación a la ciudadanía para asistir al evento de este jueves 30 de abril, destacando que será un espacio de convivencia, cultura y solidaridad, donde se demostrará que el trabajo en equipo puede transformar realidades.

“Lo más importante es ayudar a quien más lo necesita. Esa es la esencia de la ONG Luz a mis Ojitos y lo que nos motiva a seguir adelante”, concluyó.