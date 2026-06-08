Video: A un lado de la iglesia del pueblo, motociclista asaltó a jovencita en Izúcar

Desde Puebla

Sujeto en motocicleta asaltó a una mujer a mano armada en e Izúcar de Matamoros.

En el barrio de San Juan Coahuixtla, a un costado de la iglesia.

Piden a las autoridade presencial policial en la zona, ya que los asaltos han venido a la alza.

La.joven fue despojada de sus pertenencias.