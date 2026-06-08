Video: A un lado de la iglesia del pueblo, motociclista asaltó a jovencita en Izúcar

Desde Puebla
Sujeto en motocicleta asaltó a una mujer a mano armada en e Izúcar de Matamoros.
En el barrio de San Juan Coahuixtla, a un costado de la iglesia.
Piden a las autoridade presencial policial en la zona, ya que los asaltos han venido a la alza.
La.joven fue despojada de sus pertenencias.
You may also like
-
Armenta anunció compra de tres mil autos eléctricos en 2027
-
Colocarán módulos de atención para padres de familia que inscriban a sus hijos en preescolar y primaria
-
Recuperan en Atlixco motocicleta robada
-
Video: Lluvias dejan sin luz Venustiano Carranza
-
Volcadura de camioneta deja una mujer muerta y tres lesionados en Huaquechula