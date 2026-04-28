Sheinbaum: detención de ‘El Jardinero’ muestra de coordinación entre fuerzas federales

LA JORNADA

Ciudad de México. La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que este martes el gabinete federal de seguridad ofrecerá hoy una conferencia de prensa para abundar sobre las detenciones realizadas ayer en Nayarit, las cuales calificó como reflejo de la coordinación que hay entre instituciones de seguridad.

Tras reportarse la detención en Nayarit de Audias Flores Silva, El Jardinero, y quien es señalado como posible sucesor de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ex líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la jefa del Ejecutivo federal dijo que las aprehensiones “son muy relevantes y muestran la coordinación del gabinete de seguridad federal, mucha coordinación entre Defensa, Marina, Seguridad y todas las instituciones vinculadas con la seguridad; lo que tiene que ver con el avance en el país de la inteligencia y la investigación que es uno de nuestros ejes, y los resultados que se dan”.

Durante su conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, agregó que “no solamente es que se detenga a un personaje de la delincuencia organizada, un presunto delincuente mayor, (sino) lo que representaba esta persona en términos de extorsión, de robo y de tráfico de estupefacientes, pero para la gente lo que significaba en términos de extorsión y otros delitos”.

A la vez, recalcó que en ese tipo de operativos, “puede haber información que proporcione alguna institución del gobierno de Estados Unidos, pero tiene que ser en el marco de entendimiento que se tiene, necesariamente, y no de la operación en tierra con elementos de alguna de las agencias de investigación, eso era día con día en el periodo de Calderón. Todos los mexicanos somos celosos de nuestra independencia y en particular el gobierno de México también, éste gobierno y el del presidente Andrés Manuel López Obrador, y antes ya que se juzgue”.

Insistió que todos los días encabeza una reunión de seguridad, y aunque ella se retira para la conferencia de prensa, el gabinete de seguridad sigue trabajando.

En tanto, sobre el caso del contralmirante de la Secretaría de Marina Armada de México, Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina luego de ser señalado de encabezar una red de tráfico de hidrocarburos desde Estados Unidos que ingresaban al país mediante esquemas de huachicol fiscal, la mandataria destacó que la Fiscalía General de la República es la que lleva la investigación, pero apuntó que “lo que se está pidiendo es la deportación, porque entró con pasaporte falso, o la extradición en todo caso, ya la fiscalía tendría que determinarlo”.