Los Orlando Magic están a una victoria de ganar su primera serie de playoffs en 16 años

LA JORNADA

Florida. Desmond Bane anotó 22 puntos, Franz Wagner 19 en tres cuartos y los entrenados por Jamahl Mosley vencieron a los Pistones de Detroit 94-88 para tomar una ventaja de 3-1 en la serie, dejando al cabeza de serie del Este al borde de la eliminación.

El quinto partido se jugará mañana por la noche en Detroit.

“Nos pusimos en posición de intentar conseguir cuatro puntos, pero ahora mismo no significa nada”, dijo Mosley. “Tenemos la ventaja y ahora tenemos que asegurarnos de mantenerla”.

Orlando, que tuvo que ganar un partido de eliminación en casa durante el torneo de repesca, está a punto de convertirse en el séptimo octavo cabeza de serie en derrotar a un primer cabeza de serie en la historia de la liga. Esto solo ha ocurrido cuatro veces desde que los playoffs se ampliaron a series al mejor de siete partidos en todas las rondas en 2003.

“Este es un equipo que ganó 60 partidos. Estoy seguro de que no les preocupa en absoluto no poder ganar tres partidos seguidos”, dijo Bane. “Lo hicieron varias veces durante la temporada regular”.

Cade Cunningham lideró a los Pistones con 25 puntos y Tobias Harris anotó 20. Cunningham tuvo ocho pérdidas de balón.

“Entramos en la serie diciendo que necesitábamos ganar un partido de posesión”, dijo Harris. “Eso se redujo a la batalla por los rebotes y también a cuidar el balón, y en todas nuestras derrotas, eso es en lo que no hemos estado a la altura. Obviamente, necesitamos limitar sus tiros libres. Han logrado presionarnos y superarnos, llegando hasta la zona”.