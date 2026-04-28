¡Definido! En estos días y horarios se jugarán los cuartos de final del Clausura 2026 entre Pumas y América

TELEDIARIO

La fase regular del Clausura 2026 ha llegado a su fin, dejando un panorama vibrante para la “Fiesta Grande” del fútbol mexicano.

Tras 17 jornadas de intensa competencia, la tabla general quedó definida con un giro inesperado: el enfrentamiento entre el primero y el octavo lugar resultará en una edición más del Clásico Capitalino.

Los Pumas de la UNAM se consolidaron como el mejor equipo del certamen, alcanzando el superliderato con 36 unidades y una destacada diferencia de goles de +17, marcando así su mejor torneo histórico en términos de puntaje.

En la acera de enfrente, el Club América tuvo un cierre de campaña turbulento que lo relegó a la octava posición con 25 puntos, logrando su clasificación de forma ajustada.

Este duelo llega con un antecedente reciente de la Jornada 12, donde los universitarios se impusieron por la mínima diferencia gracias a un penal de último minuto, lo que añade una capa extra de tensión a esta eliminatoria donde las ‘Águilas’ están obligadas a ganar en el marcador global para avanzar.

¿En qué fechas y horarios se jugarán los Cuartos de Final entre Pumas y América?

Debido a que equipos como Tigres y Toluca siguen participando en las semifinales de la Concachampions, la Liga MX ha tenido que ajustar los tiempos, permitiendo que las diferentes series de Cuartos de Final se disputen con una semana de intervalo entre cada juego.

El primer asalto de esta llave entre Pumas y América se llevará a cabo el domingo 3 de mayo a las 17:00 horas en la cancha del Estadio Banorte.

La moneda quedará en el aire hasta el domingo 10 de mayo, cuando se dispute el partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:15 horas.

En este segundo encuentro se definirá quién accede a las semifinales, con la ventaja para Pumas de cerrar en casa y contar con el criterio de posición en la tabla en caso de un empate global.

¿Cómo quedaron las fechas y horarios del resto de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

El resto de la actividad de los Cuartos de Final se repartirá entre los días sábado y domingo, iniciando con dos series de alto impacto el 2 de mayo.

En la Sultana del Norte, los Tigres recibirán a las Chivas a las 19:00 horas, mientras que la vuelta en el Estadio Akron será el sábado 9 de mayo a las 19:07 horas.

Esa misma noche de sábado, el Atlas se medirá ante Cruz Azul en el Estadio Jalisco a las 21:15 horas, cerrando la eliminatoria el 9 de mayo en el Estadio Banorte en el mismo horario nocturno.

Finalmente, la serie entre el Toluca, que busca un tricampeonato histórico, y el Pachuca, se jugará en paralelo a la de Pumas.

El duelo de ida será en el Nemesio Díez el domingo 3 de mayo a las 19:15 horas, y el desenlace tendrá lugar en el Estadio Hidalgo el domingo 10 de mayo a las 17:00 horas.

De esta forma, el camino hacia el trofeo del Clausura 2026 queda totalmente trazado para los ocho clubes sobrevivientes.