Oficial: Esta es la lista de convocados a la Selección Nacional en la última etapa rumbo al Mundial 2026

EL HERALDO DE MÉXICO
- La Selección Mexicana dio a conocer la lista de convocados para el Tricolor
Javier Aguirre, técnico de la Selección Nacional, dio a conocer la lista de convocados para encarar la última etapa de cara al Mundial 2026.
Esta convocatoria esta integrada por jugadores de la liga mexicana para la concentración que inicia el próximo 6 de mayo.
- 12 jugadores, que con base en el acuerdo con clubes de la Liga MX, están considerados para integrar la lista definitiva.
- 8 futbolistas con miras hacia el siguiente ciclo mundialista y que fortalecerán el grupo de trabajo de cara a los partidos de preparación.
Lista de convocados a la Selección Nacional
Porteros
- Raúl Rangel – Chivas
- Carlos Acevedo – Santos Laguna
- Óscar García – León
Defensas
- Luis Rey – Puebla
- Israel Reyes – América
- Eduardo Águila – Atlético de San Luis
- Jesús Gómez – Tijuana
- Diego García – FC Juárez
- Jesús Gallardo – Toluca
Mediocampistas
- Luis Romo – Chivas
- Erik Lira – Cruz Azul
- Benjamín Gutiérrez – Chivas
- Isaías Fimbres – Monterrey
- Gilberto Mora – Tijuana
- José Torres – FC Juárez
- Roberto Alvarado – Chivas
Delanteros
- Kevin Castañeda – Tijuana
- Alexis Vega – Toluca
- Guillermo Martínez – Pumas
- Armando González – Chivas
La convocatoria definitiva será dada a conocer el próximo 1 de junio, 10 días antes de que arranque de manera oficial el Mundial en la cancha del Estadio Banorte.
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer a través de este comunicado en sus redes sociales que la concentración iniciará 36 días antes de arrancar la Copa del Mundo. Estos son los jugadores con los que dará inicio la preparación del Mundial, mientras que en una segunda lista, revelarán a los nombres de los jugadores que militan en el extranjero para completar la convocatoria final de 26 futbolistas.
Cuáles son los últimos juegos de preparación de la Selección Mexicana antes de su debut mundialista?
La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre, tendrá tres juegos de preparación antes del debut mundialista ante Sudáfrica el 11 de junio próximo:
- 22 de mayo ante la Selección de Ghana, en la cancha del estadio Cuauhtémoc
- 30 de mayo ante la Selección de Australia, en Los Ángeles
- 4 de junio ante la Selección de Serbia, en el estadio Nemesio Díez
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