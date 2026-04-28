Dimite fiscal de Chihuahua por operativo con agentes de la CIA

LA JORNADA

Chihuahua, Chih., El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, presentó anoche su renuncia con carácter irrevocable, después de que Wendy Chávez Villanueva, titular de la unidad especializada para esclarecer el operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en la comunidad El Pinal, municipio de Morelos, dio a conocer los primeros detalles de la investigación.

En conferencia de prensa, Jáuregui Moreno reconoció que hubo omisiones en la información y en la gestión institucional respecto a la presencia de agentes extranjeros en el operativo, lo que “vulnera los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la Fiscalía del Estado, tenía la obligación de asegurar. Reconozco esta responsabilidad política y la necesidad de corregirla”.

Agregó que “la medida más adecuada es poner a disposición mi cargo, para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad, y para restablecer la confianza pública”.

De su lado, Chávez Villanueva, titular de la unidad especializada citada, sostuvo que fueron cuatro los agentes estadunidenses que acompañaron al director general de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, durante el operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en la comunidad El Pinal.

Acotó que, según testimonios de elementos de la agencia, desde el jueves 16 de abril, cuando un convoy de policías ministeriales salió de la ciudad de Chihuahua, se integraron al mismo cuatro personas no identificadas.

Estas personas fueron atendidas directamente por Pedro Román Oseguera y abordaron los vehículos designados para él: dos en su misma unidad y los otros dos en la de sus escoltas.

Añadió que estas personas no ingresaron a una reunión realizada en el cuartel militar de Guachochi antes del operativo; tampoco tuvieron contacto con los mandos militares ni participaron en ninguna reunión oficial de planeación o coordinación.

Wendy Chávez reveló que los testimonios coinciden en que estas personas no vestían uniforme táctico de la Agencia Estatal de Investigación ni portaban insignias de la corporación; “mantuvieron su rostro cubierto la mayor parte del tiempo, no portaban armas de fuego ni algún elemento que permitiera inferir que actuaban como parte de alguna agencia de seguridad nacional o extranjera. Al concluir el operativo, dos de estas personas murieron junto con Román Oseguera y uno de sus escoltas, en un accidente que ocurrió en un camino de terracería y con poca visibilidad.

“Fue en el momento del accidente cuando, al prestar auxilio a los afectados, uno de los escoltas refirió a la persona que asumió el auxilio y el resguardo de la escena que las personas eran estadunidenses y enlaces de la embajada de Estados Unidos.

“Hasta el momento no tenemos registro de que el director de la agencia estatal hubiera solicitado autorización o informado a sus superiores de que estas personas extranjeras lo acompañarían en el convoy”, puntualizó.