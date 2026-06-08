Hay grupos que nos quieren provocar, pero no habrá represión: Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. Ante el anuncio del recrudecimiento de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que hay grupos que nos quieren provocar y no necesariamente son maestros, lo que buscan es que que haya represión y que antes de la inauguración la nota sea que el gobierno de México reprime, pero eso no lo van a tener. Y al mismo tiempo vamos a garantizar que haya la inauguración del mundial

Recordó que además viene el aniversario del 10 de junio que también es otro escenario donde puede haber provocaciones pero “vamos a buscar los mejores esquemas para que garantizar tranquilidad y se va a desarrollar la inauguración de la copa del mundo. “No vamos a caer en provocaciones, vamos a buscar los mejores esquemas para garantizar la tranquilidad y se va a desarrollar bien la inauguración”.

Por otra parte, a tres días de la inauguración del mundial de fútbol , la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez insistió en su llamado a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación “ a que haya acuerdos para levantar el plantón y no afectar más las clases de niños que están próximos a concluir su año escolar y evitar afectaciones a comerciantes del Centro Histórico.

Durante la conferencia presidencial, Rodríguez destacó que convocó a la CNTE a la responsabilidad colectiva. Hay millones de personas que trabajan, que estudian, o realizan otras actividades. Es fundamental que el ejercicio del derecho a la protesta coexista con los derechos de quienes habitan y transitan en la ciudad.

La secretaria dijo que las negociaciones siguen tanto con las secciones como Chiapas, Oaxaca y Zacatecas, como con la representación general de la Coordinadora, por lo que se han resuelto ya algunas de las peticiones locales de las secciones. Muchas demandas han tenido solución, otras se encuentran en análisis, lo cual depende de la voluntad de ambas partes.

Rodríguez hizo un llamado respetuoso para que toda expresión pública sea de paz, respeto derechos humanos y consideraciones a derechos de terceros. Aseguró que este gobierno tiene un compromiso irrestricto con la libertad de expresión. “Es un . Gobierno que dialoga, que no usa la represión y hay atención de las demandas”.