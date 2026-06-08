Armenta anunció compra de tres mil autos eléctricos en 2027

Erika Méndez
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que Puebla comprará tres mil unidades del auto eléctrico Olinia en 2027.
En conferencia de prensa, dijo que está construyendo un plan con las secretarías de Finanzas y Administración, Movilidad y Transporte, para las adquisiciones.
Destacó que el objetivo es que a partir del próximo año que Olinia entre en funcionamiento se puedan comprar las unidades, para iniciar la transición en el transporte local.
You may also like
-
Colocarán módulos de atención para padres de familia que inscriban a sus hijos en preescolar y primaria
-
Recuperan en Atlixco motocicleta robada
-
Video: Lluvias dejan sin luz Venustiano Carranza
-
Volcadura de camioneta deja una mujer muerta y tres lesionados en Huaquechula
-
Sismo de magnitud 7.8 en Filipinas deja daños; hay alerta de tsunami