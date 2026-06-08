Armenta anunció compra de tres mil autos eléctricos en 2027

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que Puebla comprará tres mil unidades del auto eléctrico Olinia en 2027.

En conferencia de prensa, dijo que está construyendo un plan con las secretarías de Finanzas y Administración, Movilidad y Transporte, para las adquisiciones.

Destacó que el objetivo es que a partir del próximo año que Olinia entre en funcionamiento se puedan comprar las unidades, para iniciar la transición en el transporte local.