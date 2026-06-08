Colocarán módulos de atención para padres de familia que inscriban a sus hijos en preescolar y primaria

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- Con el propósito de otorgar atención y orientación a las madres, padres de familia o tutores respecto de las incidencias que pudieran presentarse durante el proceso de consulta de preinscripción realizado en los meses de febrero y marzo del presente año, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, informa lo siguiente:

Del 8 al 30 de junio del presente año, personal de la dependencia habilitará en el Centro Escolar Morelos, ubicado en Avenida Jesús Reyes, Heroles, número 4402, colonia Nueva Aurora, en la sala de usos múltiples del Edificio Central, 20 mesas de atención en un horario de 9:00 a 15:00 horas, y darán seguimiento a las cartas de asignación.

Es importante destacar que se atenderá a las y los aspirantes que ingresen a primer año de preescolar, primaria y secundaria en todas sus modalidades.

Para otorgar la atención lo único que tienen que mostrar es la carta de asignación obtenida a través de la página web de la Secretaría https://sep.puebla.gob.mx/

En el caso de las y los alumnos de nivel medio superior que no pudieron ser asignados en alguna de las instituciones educativas solicitadas durante el mes de febrero, a partir del 15 de junio, se habilitará el periodo de “Ampliación de Registro en Línea”, en el que las y los aspirantes podrán seleccionar a tres instituciones del listado de escuelas con espacios disponibles, el cual será publicado oportunamente.