Recuperan en Atlixco motocicleta robada

Desde Atlixco

Derivado de un reporte ciudadano, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco lograron la recuperación de una motocicleta con reporte de robo en la colonia El Barreal.

Durante la intervención, policías municipales verificaron los datos de identificación del vehículo, confirmando que coincidían con una predenuncia realizada previamente ante el número de emergencias.

La unidad recuperada corresponde a una motocicleta marca Vento, modelo Crossmax 250, color rojo con negro, la cual fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias legales correspondientes.