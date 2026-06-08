Video: Lluvias dejan sin luz Venustiano Carranza

Abelardo Domínguez

VENUSTIANO CARRANZA, PUE.- Fuertes lluvias han colapsado dos postes sobre la carretera federal México-Tuxpan, entre la comunidad Piedras Negras, Jalpan y la junta auxiliar de María Andrea.

Tras el colapso de ambas estructuras, no hay paso sobre esta vía y recomiendan tomar la autopista.

De momento no hay energía eléctrica en varias comunidades de Venustiano Carranza.

De igual manera, el nivel del agua del rio San Marco superó el nivel del vado improvisado, tampoco hay paso de La Uno hacia el paso Chicualoque, este último perteneciente a Coyutla, Veracruz.

En la colonia La Libertad, que pertenece a La Uno, se han registrado encharcamientos y afectación de viviendas.

Personal de Protección Civil se mantiene al tanto de los auxilios.