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Volcadura de camioneta deja una mujer muerta y tres lesionados en Huaquechula

By Roberto Desachy / 8 junio, 2026

Desde Puebla

Una mujer perdió la vida y tres personas resultaron lesionadas, entre ellas dos menores de edad, luego de la volcadura de  camioneta cargada con verduras cerca del crucero de Champusco, en Huaquechula.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad en una curva, salió del camino y terminó volcada.

Los lesionados fueron atendidos por cuerpos de emergencia y trasladados para  atención médica.

La familia sería originaria de San Martín Tlamapa, en Santa Isabel Cholula.

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