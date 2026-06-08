Que diputada federal de Morena Puebla habría atrapado a “mapache” priista en Coahuila: Ariadna Montiel

Desde Puebla

Durante la conferencia de prensa por parte de la dirigente nacional de MORENA Ariadna Montiel, presentó videos de la diputada Vianey Garcia en un acto valiente y comprometido con la democracia al participar en la detención de un presunto mapache electoral durante la jornada electoral en el estado de Coahuila.

De acuerdo con los reportes y videos el sujeto realizaba compra de votos a favor del PRI y habría sido protegido por la autoridad estatal para evitar su identificación y detención.

Tras su aseguramiento, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía, donde se realizarán las investigaciones necesarias.