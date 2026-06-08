Ocho selecciones llegan al Mundial 2026 con plantillas formadas únicamente por jugadores nacidos en su país

Leonardo Guzmán Hernández

En una época donde las dobles nacionalidades y los procesos de naturalización son cada vez más comunes en el futbol internacional, solo ocho selecciones afrontarán la Copa Mundial de la FIFA 2026 con plantillas integradas exclusivamente por jugadores nacidos en el territorio que representan. Brasil, Colombia, Suecia, República Checa, Austria, Sudáfrica, Arabia Saudita y Panamá son los únicos combinados que cumplen con esta particularidad.

De acuerdo con las listas oficiales registradas para el torneo, estas ocho selecciones apostarán por futbolistas nacidos en su propio país, una situación cada vez menos frecuente en el futbol moderno. Mientras muchas potencias y selecciones emergentes recurren a jugadores con raíces familiares en distintas naciones o procesos de naturalización, estos equipos mantienen planteles completamente nativos.

El dato cobra relevancia en un Mundial que reunirá a 48 selecciones y más de mil jugadores. De hecho, solo una pequeña parte de los participantes cumple con esta característica, reflejando cómo la globalización ha transformado la composición de los equipos nacionales. Panamá destaca además como la única representante de la Concacaf en esta lista, mientras que Brasil y Colombia son las únicas selecciones sudamericanas que llegan al torneo con plantillas totalmente nacidas en su territorio.