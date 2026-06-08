Acapulco en alerta máxima ante el avance de la tormenta Boris y el pronóstico de lluvias torrenciales

LA JORNADA

Acapulco, Gro.- La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Acapulco informó que durante la madrugada de este lunes la depresión tropical 2-E evolucionó a la tormenta tropical Boris, la cual se desplaza lentamente hacia el noreste, en una trayectoria que le aproxima al estado de Guerrero.

Desde aproximadamente las 4 horas del lunes, inició en Acapulco una lluvia moderada pero constante, y el cielo nublado se mantiene desde la madrugada del domingo, a lo largo del cual se presentaron lluvias moderadas e intensas en Acapulco y otras regiones del estado.

Las actividades educativas fueron suspendidas este lunes en las regiones Acapulco, Costa Chica, Costa Grande, Centro, Sierra y Montaña, así como las labores en oficinas no operativas del gobierno municipal en el caso de Acapulco.

Hasta el momento se registran vialidades encharcadas y oleaje intenso en playas del puerto. Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones, pues las lluvias continuarán durante el día y podrían incrementar su intensidad a medida que el fenómeno se acerque a tierra, por lo que recomendaron a la ciudadanía evitar salir, caminar o manejar en zonas encharcadas, inundadas o con arrastre de tierra o lodo.

Prevén lluvias torrenciales

Asimismo, pidieron atender solamente redes y canales oficiales de información, así como abandonar zonas de alto riesgo y de ser necesario, acudir a un refugio temporal. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil especificó que alrededor de las 7 horas, el centro de la tormenta se localizó aproximadamente a 135 kilómetros al sureste de Acapulco, y a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, durante las próximas horas continuará el pronóstico de lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros por metro cuadrado en regiones de Guerrero, así como rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora, y oleaje de cuatro a cinco metros de altura en toda la franja costera. Protección Civil estatal indicó que se mantiene el modelo de trayectoria hacia las costa de Guerrero, con un posible impacto en el municipio de Acapulco durante la tarde de este lunes o por la madrugada del día martes.

Las precipitaciones pronosticadas podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas del estado.