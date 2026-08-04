Más allá del gaming: Como el desarrollo de videojuegos está transformando industrias

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México se ubica dentro del mercado de videojuegos como uno de los más grandes de América Latina por debajo de Brasil. Actualmente nuestro país reúne a 76.7 millones de jugadores (OVEA 2025).

Los videojuegos han roto las barreras del entretenimiento para entrar en nuevos mercados bajo el concepto de Serious Gaming llegando a industrias como la salud.

AMERIKE ofrece la Ingeniería en Desarrollo de Software Interactivo y Videojuegos, enfocada en formar profesionales capaces de desarrollar soluciones tecnológicas con impacto social.

Ciudad de México, agosto 2026.- Hablar de videojuegos actualmente ya no es hablar solo de entretenimiento, también hablamos de innovación en diferentes áreas. La misma tecnología que da vida a mundos virtuales también está ayudando a desarrollar simuladores médicos, terapias para personas mayores, plataformas educativas, sistemas de capacitación empresarial y experiencias inmersivas que utilizan inteligencia artificial para resolver problemas del mundo real.

Según data del informe de Panorama de la industria de videojuegos en Latinoamérica de El Observatorio de la Industria de Videojuegos y Deportes Electrónicos de Argentina (OVEA), México se ubica dentro del mercado de videojuegos como uno de los más grandes de América Latina por debajo de Brasil. Actualmente nuestro país reúne a 76.7 millones de jugadores; donde las mujeres tienen una mayor presencia en los videojuegos móviles y los hombres concentran su actividad en consolas y computadoras. El grupo más representativo corresponde a los adultos de entre 25 y 34 años, un segmento que impulsa el consumo de contenidos digitales y confirma que los videojuegos forman parte de los hábitos cotidianos de millones de personas.

Sin embargo, el enorme tamaño del mercado todavía no se traduce en una industria de desarrollo con el mismo alcance. Aunque los estudios mexicanos Dynamic Media Triad y Big Monster han conseguido reconocimiento internacional y títulos como Broken Reality 2000, están demostrando que el talento nacional puede competir a nivel global, pero el ecosistema enfrenta retos importantes, como el acceso limitado a financiamiento, la falta de incentivos públicos y la escasez de formación especializada. Paradójicamente, esta brecha representa una de las mayores oportunidades para el país: fortalecer la preparación de nuevos desarrolladores y promover políticas de apoyo. De esta forma, México dejará de ser únicamente un gran consumidor de videojuegos para convertirse también en un referente internacional en su creación y exportación

El crecimiento de esta industria refleja una transformación global, el avance de la conectividad y una creciente demanda de talento especializado en programación, desarrollo de software, diseño interactivo e inteligencia artificial. De hecho, esta industria también se refleja en la economía, ya que genera alrededor de 2,300 millones de dólares anuales.

La evolución también ha cambiado el perfil profesional que demanda la industria. Las empresas ya no buscan únicamente desarrolladores capaces programar, sino profesionales que además sepan arte (Technical Artist), que puedan adaptarse para trabajar con expertos en diferentes disciplinas para el desarrollo de productos interactivos.

¿Cómo se aplica el desarrollo de videojuegos a otros ámbitos de la vida? Algunos ejemplos se pueden ver en terapias físicas que se hacen más fáciles mediante juegos o sistemas interactivos, estas plataformas pueden estimular la memoria, fortalecer funciones cognitivas, favorecer la movilidad o acompañar procesos recuperación de pacientes. La experiencia deja de ser la misma para todos: el sistema aprende del usuario y mediante motivaciones lo ayuda a lograr sus objetivos.

La salud es solo uno de los sectores que comienza a beneficiarse. Actualmente existen simuladores para entrenar personal médico, experiencias de realidad virtual para fisioterapia, plataformas educativas gamificadas que mejoran el aprendizaje y herramientas de capacitación industrial que permiten recrear escenarios complejos antes de enfrentarlos en condiciones reales.

“Gran parte del objetivo de los videojuegos desde sus inicios, ha sido siempre crear experiencias interactivas de entretenimiento. Hoy podemos hablar de una evolución de los videojuegos, donde no solo son un distractor como antes se concebían, sino una herramienta que nos ayuda a crecer y hacer nuestra vida diaria, son grandes coadyuvantes en distintas disciplinas, además de ser aún un gran escape del estrés que vivimos día a día. La industria ha evolucionado logrando estimular nuestros pensamientos, creatividad y darnos un estilo de vida distinto pasando de ser un nicho, a un estilo de vida”, Mtro. Ricardo Osorno Rico, Líder académico de las carreras de videojuegos Amerike CDMX

En respuesta a esta evolución, AMERIKE ofrece la Ingeniería en Desarrollo de Software Interactivo y Videojuegos, un programa que prepara a los estudiantes para diseñar experiencias interactivas con aplicaciones que van mucho más allá del game development. Su formación integra programación, motores gráficos, inteligencia artificial, realidad virtual, modelado 3D, diseño de interfaces y desarrollo multiplataforma, además de fomentar el trabajo colaborativo y la gestión de proyectos multidisciplinarios.

El objetivo es formar profesionales capaces de crear soluciones que respondan a las necesidades de una creciente economía digital, donde la creatividad y la ingeniería convergen para impulsar la innovación.

El futuro de los videojuegos ya no se limita al entretenimiento. Hoy también está presente en hospitales, universidades, centros de investigación, industrias y empresas que encuentran en las experiencias interactivas una nueva forma de enseñar, entrenar, cuidar la salud y resolver desafíos cotidianos. Para las nuevas generaciones, desarrollar videojuegos representa la oportunidad de construir tecnología con impacto social y participar en una de las industrias con mayor proyección de crecimiento en el mundo.