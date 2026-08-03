Morena descarta sanción a sus diputadas locales que se burlan de hombres adultos mayores

Jorge Barrientos

Pese a la controversia generada por las expresiones de las diputadas locales Nayeli Salvatori Bojalil y Graciela Palomares Ramírez contra hombres mayores de 45 años, la dirigencia estatal de Morena rechazó que exista alguna intención de sancionarlas y optó por deslindarse de sus declaraciones, al argumentar que se trata de opiniones emitidas a título personal.

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero Garci Crespo, sostuvo que el partido no tiene facultades para controlar las actividades o expresiones individuales de sus militantes, incluso cuando estas generan cuestionamientos públicos por su contenido.

En ese sentido, afirmó que las burlas realizadas por ambas legisladoras durante un podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emitieron y aseguró que dichas expresiones no representan un daño para la imagen del instituto político.

“Realmente no podemos nosotros controlar la actividad de nadie en lo absoluto. Nosotros sí podemos cuidar que esos principios sean efectivos y sean reales, sobre todo dentro del estado de Puebla”, declaró.

Romero Garci Crespo señaló que los militantes de Morena están obligados a respetar los principios y estatutos internos del partido; sin embargo, precisó que cualquier procedimiento disciplinario corresponde exclusivamente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, órgano encargado de analizar las conductas de los afiliados y determinar, en su caso, la aplicación de alguna sanción.

Por su parte, el vocero del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Agustín Guerrero Castillo, evitó pronunciarse sobre una posible investigación contra las legisladoras y únicamente hizo un llamado para que moderen su comportamiento público y eviten generar nuevas controversias que distraigan la agenda política del partido.

La polémica surgió luego de que Nayeli Salvatori y Graciela Palomares realizaron comentarios considerados discriminatorios durante un podcast, donde afirmaron que los hombres mayores de 45 años “huelen a baúl”, “se están pudriendo”, “se les cae la pancita” y lanzaron descalificaciones sobre sus arrugas y apariencia física.

Las declaraciones provocaron críticas en redes sociales y entre distintos sectores, al considerar que reproducen estereotipos relacionados con la edad y contradicen el discurso de inclusión y respeto a los grupos vulnerables que Morena ha promovido como parte de sus principios. No obstante, hasta el momento, la dirigencia estatal ha descartado emprender acciones directas contra las diputadas y ha dejado en manos de los órganos nacionales del partido cualquier eventual revisión del caso.