Finales NBA 2026: ¿Cuándo, dónde ver y a qué hora es el Juego 3 San Antonio Spurs vs New York Knicks?

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Jalen Brunson y los Knicks llegan en gran momento, pero Wembanyama y los Spurs quieren cambiar las cosas en la ciudad de Nueva York

La serie de las NBA Finals 2026 se pone 2-0 a favor de los New York Knicks, que vuelven a dar un golpe de autoridad ante los San Antonio Spurs y ahora llevarán la eliminatoria a Nueva York con ventaja. El equipo neoyorquino mantiene su gran momento en la postemporada y ya suma 12 victorias consecutivas, una racha que confirma el impulso con el que llega a la parte más importante de la temporada.

Pese a que en algunas casas los Knicks aparecían como underdogs de hasta +7, el desarrollo de la serie ha demostrado que Nueva York atraviesa un momento dominante. La apuesta del mercado parecía inclinarse hacia San Antonio, pero los Knicks han respondido en la duela con solidez, ritmo y resultados, colocándose a solo dos triunfos de conquistar el campeonato.

¿Cuándo y dónde es el Juego 3 de las Finales NBA 2026?

El Juego 3 de las Finales de la NBA 2026 entre San Antonio Spurs y New York Knicks se disputará el lunes 8 de junio en el Madison Square Garden, casa de los Knicks.

¿A qué hora es el tercer juego Spurs vs Knicks y quién lo transmite en vivo?

El tercer partido entre Spurs y Knicks comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México. El encuentro podrá verse en vivo a través de Amazon Prime Video, plataforma que transmitirá las Finales de la NBA 2026 para México. El partido también forma parte de una serie que promete máxima intensidad, con dos equipos que llegan en gran momento y con figuras capaces de cambiar el rumbo de cualquier juego.

¿Qué necesitan Spurs y Knicks para ser campeones de la NBA? Formato de las finales y reglas

Los San Antonio Spurs y los New York Knicks se medirán en una serie de mejor de siete juegos, donde el primer equipo en conseguir cuatro victorias se coronará campeón. El formato de las Finales es 2-2-1-1-1, lo que implica que el equipo con ventaja de localía, en este caso San Antonio, recibe los Juegos 1, 2, 5 y 7, siendo los dos últimos solo si son necesarios. Los Knicks serán locales en los Juegos 3, 4 y 6, también en caso de que la serie se prolongue.

En la NBA no hay empates. Si al término del tiempo regular el marcador está igualado, se juegan tiempos extra de cinco minutos hasta que un equipo consiga una ventaja definitiva. Para los Spurs, uno de los factores decisivos será aprovechar la influencia de Victor Wembanyama, especialmente en defensa y pintura, donde su estatura y capacidad de intimidación pueden limitar el ataque de Nueva York.

Por su parte, los Knicks deberán sacar provecho de la generación ofensiva de Jalen Brunson, la versatilidad de Karl-Anthony Towns y la profundidad de su plantilla para competir ante un San Antonio que ha mostrado un crecimiento constante a lo largo de la temporada.

La serie todavía está en sus primeras etapas, pero el segundo partido podría marcar la tendencia de la contienda. San Antonio buscará consolidar su localía, mientras que Nueva York intentará imponer su autoridad como visitante y acercarse al objetivo de romper la larga sequía sin títulos.

Cada juego será clave y la adaptación táctica y el rendimiento de los jugadores estelares definirá quién logra mantener la ventaja. Los Spurs confían en que Wembanyama sea un factor determinante, mientras que los Knicks deberán encontrar consistencia en su ofensiva colectiva.

El formato 2-2-1-1-1 permite que la ventaja de localía tenga impacto estratégico, pero también deja abiertas oportunidades para que el visitante pueda reaccionar. Nueva York buscará capitalizar cualquier desventaja inicial para equilibrar la serie y no dejar escapar el control de los encuentros clave.

Resultado del Juego 2: Finales NBA 2026

Los New York Knicks volvieron a imponerse en las NBA Finals 2026 y vencieron 105-104 a los San Antonio Spurs en el Juego 2, resultado que les permite ampliar su ventaja a 2-0 en la serie. El conjunto de Nueva York respondió en los momentos de mayor presión y encontró mejores decisiones ofensivas en el cierre para salir nuevamente con el triunfo como visitante.

El partido tuvo alternancia en el marcador, intensidad en ambos costados de la duela y un final cargado de tensión, pero los Knicks lograron sostenerse en el último cuarto con mayor precisión. Con esta victoria, la serie se traslada a Nueva York con los Spurs obligados a reaccionar para evitar que la distancia se vuelva más complicada.