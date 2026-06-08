México – Sudáfrica: fecha, horario, canal, TV y cómo ver el partido inaugural del Mundial 2026

AS MÉXICO

La espera por fin terminó. El Mundial de 2026 empieza y lo hace con la Selección Nacional Mexicana como protagonista. En la tarde de este jueves 11 de junio, Sudáfrica y México se enfrentarán para inaugurar una nueva edición de la Copa Del Mundo en el Estadio Ciudad de México, el cual se consagrará como tres veces mundialista. A continuación, te damos toda la información para que no te pierdas ni un segundo del evento más grande del año.

¿Cómo llegan México vs Sudáfrica al partido inaugural del Mundial 2026?

El seleccionado del Vasco Aguirre ha dejado buenas sensaciones durante sus últimos tres encuentros. Con un plantel incompleto, derrotaron a Ghana en el Cuauhtémoc gracias a un gol de Brian Gutiérrez y una anotación más del Memote. Posteriormente, viajaron a Pasadena para hacerle frente a Australia en un encuentro que tampoco resultó un reto demandante. Por último, se ‘despidieron’ de la afición con un partido en el Nemesio Diez frente a Serbia. Este resultó el enfrentamiento más complicado ya que comenzaron abajo en el marcador por un tanto de Stanic. Afortunadamente, los aztecas sacaron la casta y terminaron propinando una goleada de 5-1.

Por su parte, los Bafana Bafana tuvieron una larga travesía para poder llegar a su hotel de concentración en Hidalgo. Los sudafricanos tuvieron problemas de visado y tuvieron que posponer su vuelo hacia el AIFA. Una vez solucionado el asunto, arribaron al país y tomaron un camión que los llevaría a Pachuca, lugar donde se preparan para su participación mundialista. Su último partido de preparación fue una victoria por la mínima el pasado sábado; el rival fue contra Jamaica y el escenario fue el Estadio Miguel Hidalgo.

¿A qué hora juegan México vs Sudáfrica?

En México, el silbatazo inicial está programado para empezar a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. No obstante, se espera que el evento inaugural comience desde las 11:30 horas, por lo que podrás disfrutar de las transmisiones desde esa hora.

Por su parte, en Estados Unidos comenzará el juego a las 15:00 horas del ET; 14:00 horas del PT y 12:00 horas CT. No obstante, se espera que el evento inaugural arranque una hora y media antes de que ruede el balón, por lo que podrás sintonizar las transmisiones con anticipación para no perderte ningún detalle de la apertura.

¿Dónde ver el partido inaugural entre México y Sudáfrica en vivo?