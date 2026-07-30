Gobierno de México anuncia encuentro internacional en Cancún para revisar acciones contra el sargazo en las playas del Caribe

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Semarnat explicó el origen de este fenómeno y las acciones que se están implementando para combatirlo

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, dio a conocer que los días 1 y 2 de octubre de 2026 se celebrará en Cancún un encuentro internacional enfocado en el combate al sargazo, una problemática para la que el gobierno de México ha dedicado esfuerzos para combatir.

Durante su participación en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 30 de julio, la titular de la Semarnat detalló que la reunión contará con financiamiento de la Unión Europea y la presencia de todos los países del Caribe.

“Vamos a tener un encuentro internacional muy importante en Cancún, con la participación de países del Caribe, Brasil y Japón, para revisar acciones conjuntas frente al sargazo”, detalló la funcionaria.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que, si bien hay comunicación internacional con los países afectados por el sargazo, lo que se busca con esta reunión es que “haya una colaboración conjunta” para tomar las medidas necesarias.

“En la medida que entendamos de mejor manera por qué es la reproducción masiva de sargazo que no se tenía hace 10 años, vamos a poder atenderlo mejor”, puntualizó la mandataria.

Por ello, el objetivo es que sea un encuentro científico y empresarial, donde también se espera la participación de los hoteleros de la zona.

Combate al sargazo en México: ¿cómo surge este fenómeno?

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, explicó que el arribo masivo de sargazo a las costas mexicanas tiene su origen en un cambio en la circulación oceánica registrado desde 2011, cuando el mar de Sargazos dejó de estar confinado frente a las costas de Florida y comenzó a desplazarse hacia África Occidental y el Atlántico tropical.

Bárcena detalló que el fenómeno se agravó por las descargas de nutrientes agrícolas provenientes de África y Brasil, lo que favoreció la reproducción masiva del alga y su traslado, vía corrientes marinas, hasta el mar Caribe.

“En 2026 tuvimos una arribazón de sargazo en la región, desde Sudamérica hasta el Caribe oriental, Caribe central y el Caribe mexicano”, indicó la funcionaria. Bárcena precisó que, solo en el Caribe mexicano, el sargazo navega diariamente en un volumen máximo de 90 mil 538 toneladas y un mínimo de 40 mil toneladas. “Se estima que el 10% de ese sargazo recala en las costas de Quintana Roo por su posición geográfica”, puntualizó.

En el caso de arribos masivos, la cantidad que llega a las playas puede alcanzar 9 mil 54 toneladas diarias; en periodos promedio, 4 mil toneladas; y en situaciones de bajo impacto, 2 mil 640 toneladas por día. “En 2026 fue cuatro veces más que en 2025 y tenemos veintisiete veces más que el promedio histórico. Este ha sido un año realmente difícil, atípico”, subrayó Bárcena.

El impacto del sargazo afecta al turismo, las playas y la biodiversidad en el estado de Quintana Roo, lo que ha convertido un fenómeno antes temporal en un problema de condición continua para la región.