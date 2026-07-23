Seis de cada diez médicos creen que la IA será clave para organizar el conocimiento científico

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Una encuesta de IntraMed a más de 2.700 profesionales de la salud en América Latina muestra que la inteligencia artificial gana espacio como herramienta de apoyo, aunque la validación humana sigue siendo central para generar confianza.

– IntraMed, la red de profesionales de la salud más grande de América

Latina, reveló que seis de cada diez médicos y profesionales de la salud de la región consideran que la inteligencia artificial será una herramienta clave para organizar y sintetizar el conocimiento científico. El dato surge de una encuesta realizada entre

más de 2.700 integrantes de la comunidad médica latinoamericana.

Los resultados revelan un escenario marcado por la sobrecarga informativa. El 67% de los encuestados afirma que existe una necesidad creciente de herramientas que permitan filtrar, ordenar y sintetizar el conocimiento médico disponible, mientras que más del 70% señala que la dispersión de fuentes y el exceso de novedades sin contexto

dificultan la actualización profesional.

La necesidad de optimizar tiempos también impacta en la forma de aprender. El 76% de los participantes prefiere formatos breves y visuales para incorporar conocimientos, una tendencia que refleja la adaptación de la educación médica a rutinas laborales cada vez más exigentes.

Si bien la sobrecarga de información médica impulsa el interés por la IA, los profesionales siguen exigiendo validación humana. El 67% señala que la confianza se construye a partir de fuentes transparentes, información actualizada y el respaldo del consenso científico. Mientras tanto, el 37% afirma que es fundamental poder identificar la participación de personas en la elaboración y supervisión de los contenidos.

Los datos muestran además que el aprendizaje ocurre en espacios cada vez más dispersos: el 43% de los profesionales se capacita principalmente desde su hogar y un 31% aprovecha momentos libres dentro de la jornada laboral para mantenerse actualizado.

“La medicina siempre se apoyó en el conocimiento compartido y en la confianza entre colegas. La inteligencia artificial puede ayudarnos a gestionar mejor la información, pero las decisiones clínicas, la evidencia y el intercambio humano siguen siendo irremplazables. Los resultados muestran que, incluso en un contexto de aceleración tecnológica, lo humano continúa siendo el principal valor para los profesionales de la salud”, afirmó Gastón Valverde, CEO de IntraMed.

En un escenario de información médica cada vez más abundante y fragmentada, la IA aparece como una aliada para ordenar, filtrar y acercar conocimiento relevante. Sin embargo, los datos también marcan un límite claro: para los profesionales de la salud, la confianza no depende solo de la tecnología, sino de la evidencia científica, el criterio humano y la validación entre pares. Desde esa mirada, IntraMed refuerza su rol como red profesional de pares en salud, acompañando nuevas formas de actualización médica y facilitando el acceso a conocimiento confiable para la comunidad médica latinoamericana.