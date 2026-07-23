Realizan “Miércoles del Pueblo” en San Pedro Cholula

Staff/RG

El DIF Municipal de San Pedro Cholula entregó resultados de ultrasonidos de mama, tiroides, obstétricos y de vías biliares a 34 personas beneficiarias.

Como resultado de la Jornada de Salud realizada el pasado 29 de mayo, la presidenta honoraria del DIF Municipal de San Pedro Cholula, Lupita Fernández, acompañada por la directora general, María Soledad Sevilla, y la directora de Promoción a la Salud, Julia Lemus, encabezó la entrega de resultados de estudios de ultrasonido a 34 personas beneficiarias.

Los estudios realizados incluyeron ultrasonidos de mama, tiroides, obstétricos y de vías biliares, con el objetivo de brindar atención preventiva y contribuir al cuidado de la salud de las y los cholultecas.

Estas acciones fueron posibles gracias a la coordinación con Integra, Ultrasonido Diagnóstico, así como al profesionalismo y compromiso de sus titulares, el Dr. Román de Ita y la Dra. Marbella Flores, quienes hicieron posible la realización de estos estudios. Asimismo, se reconoce el respaldo de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, por impulsar políticas públicas que colocan la salud y el bienestar de las familias de San Pedro Cholula como una prioridad.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula y el DIF Municipal reafirman su compromiso de acercar servicios de salud de calidad, fortalecer la prevención y seguir trabajando en favor del bienestar integral de las familias cholultecas.