Tonantzin Fernández encabezó programa “Miércoles del Pueblo”

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Como parte del compromiso de encabezar un gobierno cercano, sensible y de puertas abiertas, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó una nueva edición del programa “Miércoles del Pueblo”, acompañada por las y los titulares de las distintas dependencias del Ayuntamiento.

Como muestra de la atención inmediata que brinda este ejercicio de cercanía ciudadana, el DIF Municipal, presidido honorariamente por Lupita Fernández, realizó la entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad. En esta jornada se otorgaron una silla PCI, cinco aparatos auditivos, una silla de baño y un bastón blanco, los cuales fueron entregados directamente a las y los beneficiarios.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula reafirma su compromiso de mantener una administración cercana a la ciudadanía, que escucha, atiende y da respuesta a las necesidades de las y los cholultecas a través del programa “Miércoles del Pueblo”.