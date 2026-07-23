Congreso va por reforma electoral de Armenta; recortará regidurías y cerrará paso a reelección por cambio de partido

Jorge Barrientos

El Congreso del Estado inició el análisis de la reforma electoral enviada por el gobernador Alejandro Armenta, la cual plantea reducir el número de regidurías en los ayuntamientos, impedir la reelección inmediata de alcaldes, síndicos y regidores que busquen competir por un partido distinto al que los postuló, además de armonizar la legislación local con las reformas constitucionales en materia electoral.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y será discutida en comisiones antes de someterse a votación del Pleno en una sesión extraordinaria prevista para el 24 de julio.

Uno de los cambios centrales establece que ningún ayuntamiento podrá tener más de 15 regidurías. La integración de los cabildos dependerá del tamaño de la población de cada municipio y conservará el principio de paridad de género.

La propuesta también establece que los presidentes municipales, síndicos y regidores solo podrán buscar la reelección consecutiva por el mismo partido político o coalición que los llevó al cargo, con las excepciones previstas en la legislación.

Asimismo, prohíbe que personas con parentesco por consanguinidad hasta cuarto grado, afinidad hasta segundo grado o con vínculo de matrimonio o concubinato con quien ocupe la presidencia municipal, sindicatura o regiduría puedan contender para sucederlos en esos cargos.

La reforma también fija que las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales no podrán superar el salario de la persona titular de la Presidencia de la República, elimina prestaciones como seguros privados no previstos en la ley y considera como causal de nulidad de una elección la intervención o injerencia extranjera.

Además, modifica el calendario electoral para que el proceso ordinario inicie con la primera sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Estado durante los primeros diez días de noviembre del año previo a la elección.