La misión casi imposible de Spider-Man: convertirse otra vez en un fenómeno mundial

Staff/RG

Spider-Man: Un Nuevo Día necesitará recaudar más de 1,910 millones de dólares para convertirse en la película más exitosa del héroe en la historia, de acuerdo a un estudio de Spoiler.mx

La franquicia suma más de 7,800 millones de dólares en la taquilla global y ha demostrado una consistencia que pocos personajes de superhéroes pueden presumir.

Con su estreno programado para el próximo 29 de julio, Spider-Man: Un Nuevo Día no sólo buscará conquistar nuevamente a los fanáticos del trepamuros, sino que también enfrentará uno de los mayores desafíos comerciales del cine de superhéroes.

Para convertirse en la película más taquillera del personaje deberá superar los 1,910.9 millones de dólares que consiguió Spider-Man: Sin Camino a Casa, la actual campeona de la franquicia. De acuerdo con un estudio de la plataforma de entretenimiento Spoiler.mx, a lo largo de más de dos décadas, Spider-Man ha demostrado una capacidad única para reinventarse sin perder el respaldo del público.

Desde la trilogía de Tobey Maguire, pasando por el reinicio encabezado por Andrew Garfield y la exitosa etapa de Tom Holland dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, las ocho películas live-action del héroe acumulan más de 7,800 millones de dólares en taquilla mundial.

La primera gran apuesta llegó en 2002 con Spider-Man, dirigida por Sam Raimi, que recaudó 804.5 millones de dólares y marcó un antes y un después para el cine de superhéroes. Su secuela, Spider-Man 2, se convirtió en una de las cintas más aclamadas del género, mientras que Spider-Man 3 elevó la marca comercial de la trilogía con 885.8 millones, pese a las críticas divididas.

En 2012, Andrew Garfield tomó el relevo con El Sorprendente Hombre Araña, seguida por La Venganza de Electro, la entrega con la menor recaudación de la saga (708.9 millones). Ese resultado impulsó a Sony a replantear el futuro del personaje y, eventualmente, a colaborar con Marvel Studios.

La alianza rindió frutos. Spider-Man: De Regreso a Casa revitalizó la franquicia, Lejos de Casa rompió por primera vez la barrera de los mil millones de dólares y Sin Camino a Casa llevó el fenómeno a otro nivel al reunir a las tres generaciones cinematográficas de Peter Parker, alcanzando 1,910,982,770 dólares de taquilla en todo el mundo.

Tras este análisis de Spoiler.mx, la realidad es que el panorama para Spider-Man: Un Nuevo Día luce desafiante. Repetir una cifra cercana a los 2,000 millones de dólares sin el factor sorpresa del multiverso parece complicado, aunque las expectativas por el futuro del Universo Marvel y sus posibles conexiones con Avengers: Doomsday podrían convertirse en un incentivo para el público.

Lo cierto es que pocos personajes han mantenido un desempeño tan sólido en taquilla durante más de 20 años. Esa consistencia convierte a Spider-Man en uno de los activos más valiosos de Hollywood y deja abierta una pregunta que solo el público responderá este verano: ¿será capaz de establecer un nuevo récord para el amistoso vecino de Nueva York?