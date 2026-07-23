Nora Estrada es la décima expulsada de “MasterChef 24/7”

La gala fue dedicada a los “platillos instagrameables”, por lo que las preparaciones fueron “rompe redes sociales”.

Dani Valle, Ivonne Montero y Luis Fernando Peña fueron los invitados especiales de la décima gala.

Por Mino D’Blanc

La noche del domingo 19 de julio se transmitió por Azteca Uno la décima gala de “MasterChef 24/7” y fue dedicada a los “platillos instagrameables” por lo que las preparaciones fueron “rompe redes sociales”.

-Participantes con el mandil negro:

Emmanuel, Luis, Flor, Nora, Jazmín, Carmen, Ramahá, Julio y Daniela fueron los cocineros que se enfrentaron en una intensa jornada, al haber sido los portadores del temido mandil negro.

-Salvación de la noche:

Ixdit fue la salvada de la noche al haber presentado un swills roll, con el que cautivó el paladar de los exigentes jueces.

Luis como portador del Pin del Chef formó a los equipos que se enfrentaron en la gala de eliminación.

-Invitados especiales a la décima gala:

Dani Valle, Ivonne Montero y Luis Fernando Peña fueron las tres personalidades invitadas, que hay que recordar que dejaron huella en su paso por el exitoso formato. Fungieron como capitanes de los equipos que previamente formó Luis. Con toda la experiencia que les caracteriza tanto en la televisión como en la cocina y redes sociales, apoyaron a los cocineros con el firme objetivo de buscar su salvación y permanencia dentro de la contienda. En esta ocasión el equipo que logró subir al balcón fue el que obtuvo la mayor puntuación al sumar los dos primeros retos.

-Primer reto de la noche:

Consistió en preparar un platillo “rompe redes sociales”. El indispensable requisito para tal desafío fue conquistar visualmente y elaborarlos en seis porciones para los comensales. Dentro de dicha prueba sus capitanes realizaron trasmisiones en vivo desde sus propias redes sociales para documentar minuto a minuto el avance de la preparación de los integrantes del equipo. Tras la degustación, el equipo azul encabezado por Dani Valle e integrado por Luis, Flor y Jazmín obtuvo el mayor puntaje con el platillo originario de Puebla y típico de las bodas mexicanas, llamado “mole de novia”.

-Segundo reto de la noche:

En esta competencia los capitanes no pudieron participar en la elaboración de los platillos, por lo que únicamente dieron instrucciones a su respectivo equipo. Fueron treinta y cinco minutos los que tuvieron los concursantes para cocinar lo que les fue solicitado y al finalizar, los experimentados chefs calificaron de forma individual las preparaciones. Jazmín, Luis y Flor lograron ser los participantes con mayor puntaje obtenido del primer y segundo reto. Así estos cocineros subieron al balcón y aseguraron permanecer una semana más dentro de la contienda.

-Reto de eliminación:

Fue disputado entre los equipos rojo encabezado por Ivonne Montero y el amarillo por Luis Fernando Peña. La prueba de fuego consistió en preparar un “platillo con aura” con el que reflejaran personalidad, esencia y su historia dentro de la que es conocida como “la cocina más famosa de México”. Para esta prueba, el requisito indispensable fue dejar el sello imborrable de cada cocinero en su propia preparación y tuvieron treinta minutos para elaborar dicho platillo.

Tras la degustación se advirtió que los puntos clave a calificar estaban basados en la técnica, creatividad y precisión, que son elementos indispensables que todos los cocineros deben admirar a estas alturas de la competencia.

Previo a la deliberación fue anunciado que Daniela Parra fue la participante más votada, por lo que se salvó gracias al público.

-Integrante eliminada:

Nora Estrada no logró convencer a los ches al preparar un chile relleno que presentó con errores de técnica y emplatado. Dicha situación los expertos no pasaron por algo, por lo que ella, con tan solo cuatro semanas en contienda, se convirtió en la décima eliminada de esta competencia culinaria.

La reconocida cocina prehispánica de Nora no logró mantenerla en la competencia gastronómica más importante de la televisión mexicana y en medio de la gran sorpresa, entregó el mandil, se mostró agradecida y se despidió de “MasterChef 24/7”, en su edición 2026.